Врач рассказал, какие кухонные приборы могут переносить сальмонеллёз и кишечную палочку

На каждой кухне имеется немало предметов быта, которыми мы пользуемся каждый день и даже не подозреваем о том, что они могут быть настоящими разносчиками болезней. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Наибольшим источником опасности на кухне могут стать ножи, каждый из которых имеет своё предназначение и специальную маркировку, но многие люди даже не знают об этом.

"Люди обычно не придают значения тому, для каких продуктов предназначен тот или иной предмет. При этом существуют ножи для мяса, рыбы, сыра, масла и других продуктов. Дело в том, что одним продуктам требуется термическая обработка, а другим нет. Так, к примеру, мясо, курицу и рыбу нужно готовить, а масло нет. И при использовании одного и того же ножа существует риск переноса бактерий", — отметил Кондрахин.

В этом случае специалист рекомендует иметь отдельный нож для каждого продукта и тщательно их обрабатывать. Не менее опасным предметом является разделочная доска, на которой из-за повреждений могут скапливаться множество бактерий. Причём, проникнуть в них моющее средство не сможет. Кроме того, опасность несёт и плинтус кухонного фартука.

"Это пространство почти никогда не убирается, поэтому там скапливается большое количество пыли, мелкого мусора и бактерий", — добавил терапевт.

Прямым источником самых разных заболеваний, таких как сальмонеллёз, клостридальная инфекция и кишечная палочка, также являются махровые полотенца. В отличии от одноразовых в них могут скапливаться бактерии со всех продуктов и столовых приборов.