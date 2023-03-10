7 глупых ошибок, из-за которых ваши блюда каждый раз получаются невкусными
Если вы любите готовить, но постоянно сталкиваетесь с неудачами на кухне, то точно допускаете хотя бы одну из этих ошибок. Разбираем кулинарные косяки, которыми грешит каждый.
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Рассказываем о распространённых ошибках, которые многие допускают при приготовлении еды. Не следуете рецепту, не следите за временем, неправильно пользуетесь кухонной утварью — эти и другие оплошности могут привести к неудачам и совершенно невкусным блюдам. Исправив их, каждый сможет готовить без провалов… И даже с удовольствием!
Не следуете рецепту
Если вы не уверены в своих действиях, лучше не играть в экспериментатора. Следуйте рецепту до мелочей, чтобы получить желаемый результат. Да, даже небольшое отклонение от него может привести к неудаче при приготовлении блюда. Это как раз одна из самых распространённых ошибок на кухне.
7 распространённых ошибок на кухне. Фото © Shutterstock
Не подготавливаете ингредиенты заранее
Собираясь что-то готовить, не забудьте подготовить все необходимые ингредиенты заранее, чтобы не отвлекаться в процессе. Если вам придётся искать необходимый продукт в холодильнике или шкафчике уже после начала процесса, рискуете упустить драгоценное время или допустить ошибку.
Не следите за температурой
Ещё одна ошибка, из-за которой ваша еда может часто получаться ужасной на вкус. Следите за температурой и не забывайте использовать термометр, если у вас он, конечно, есть. Если нет, пора купить. Постоянно проверяйте и само блюдо зубочисткой или ножом, чтобы не пересушить его или, наоборот, не переварить.
Как избежать ошибок на кухне. Фото © Shutterstock
Использование неправильной кухонной утвари
Использование неправильной кухонной утвари может привести к неудаче при приготовлении блюд. Например, жарка не в той сковороде легко заставит всё на ней сгореть. Перед началом готовки убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности.
Не следите за временем
Время играет важную роль в приготовлении пищи. Следите за минутами и не забывайте использовать таймер. Важно учесть и то, что у разных продуктов или ингредиентов время готовности может не совпадать, а даже отличаться.
7 советов для начинающих кулинаров. Фото © Shutterstock
Не используете достаточно специй
Еда всегда требует определённых специй, чтобы придать нужный вкус. Не бойтесь экспериментировать с разными приправами, но и не забывайте, что чрезмерное их использование также может испортить еду. Важно уметь дозировать и подбирать их сочетание, чтобы достичь желаемого вкуса.
Не убираете за собой
После приготовления обеда или ужина не забывайте убирать за собой. Это позволит избежать появления запахов и бактерий на кухне, а также сэкономит время при следующей готовке. Убедитесь, что вы вымыли посуду, положили на место продукты и вытерли рабочие поверхности. Это поможет сохранить чистоту и порядок на кухне. Вы же не хотите оказаться хозяином-грязнулей?
Как видите, блюда могут получаться невкусными по разным причинам. Несоблюдение пунктов влияет на то, сколько времени вы проведёте у плиты и получите ли желаемый по вкусу результат. А заодно и удовольствие от процесса. Возьмите на заметку наши советы, и, уверяем, приготовление еды станет более лёгким и приятным занятием. Удачи на кухне!