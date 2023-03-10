7 глупых ошибок, из-за которых ваши блюда каждый раз получаются невкусными

Рассказываем о распространённых ошибках, которые многие допускают при приготовлении еды. Не следуете рецепту, не следите за временем, неправильно пользуетесь кухонной утварью — эти и другие оплошности могут привести к неудачам и совершенно невкусным блюдам. Исправив их, каждый сможет готовить без провалов… И даже с удовольствием!

Не следуете рецепту

Если вы не уверены в своих действиях, лучше не играть в экспериментатора. Следуйте рецепту до мелочей, чтобы получить желаемый результат. Да, даже небольшое отклонение от него может привести к неудаче при приготовлении блюда. Это как раз одна из самых распространённых ошибок на кухне.

7 распространённых ошибок на кухне. Фото © Shutterstock

Не подготавливаете ингредиенты заранее

Собираясь что-то готовить, не забудьте подготовить все необходимые ингредиенты заранее, чтобы не отвлекаться в процессе. Если вам придётся искать необходимый продукт в холодильнике или шкафчике уже после начала процесса, рискуете упустить драгоценное время или допустить ошибку.

Не следите за температурой

Ещё одна ошибка, из-за которой ваша еда может часто получаться ужасной на вкус. Следите за температурой и не забывайте использовать термометр, если у вас он, конечно, есть. Если нет, пора купить. Постоянно проверяйте и само блюдо зубочисткой или ножом, чтобы не пересушить его или, наоборот, не переварить.

Как избежать ошибок на кухне. Фото © Shutterstock

Использование неправильной кухонной утвари

Использование неправильной кухонной утвари может привести к неудаче при приготовлении блюд. Например, жарка не в той сковороде легко заставит всё на ней сгореть. Перед началом готовки убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности.

Не следите за временем

Время играет важную роль в приготовлении пищи. Следите за минутами и не забывайте использовать таймер. Важно учесть и то, что у разных продуктов или ингредиентов время готовности может не совпадать, а даже отличаться.

7 советов для начинающих кулинаров. Фото © Shutterstock

Не используете достаточно специй

Еда всегда требует определённых специй, чтобы придать нужный вкус. Не бойтесь экспериментировать с разными приправами, но и не забывайте, что чрезмерное их использование также может испортить еду. Важно уметь дозировать и подбирать их сочетание, чтобы достичь желаемого вкуса.

Не убираете за собой

После приготовления обеда или ужина не забывайте убирать за собой. Это позволит избежать появления запахов и бактерий на кухне, а также сэкономит время при следующей готовке. Убедитесь, что вы вымыли посуду, положили на место продукты и вытерли рабочие поверхности. Это поможет сохранить чистоту и порядок на кухне. Вы же не хотите оказаться хозяином-грязнулей?