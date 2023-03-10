Дакота не смогла выжать все соки из фанатских банковских карт и нашла утешение в объятиях бойфренда
Ещё вчера певица с помощью фанатов с трудом наскребла 200 тысяч рублей на раскрутку нового альбома, а сегодня сообщила, что они с бойфрендом летят на дорогущий курорт, где будут плавать с китами.
Рита Дакота. Обложка © Vk / Rita Dakota
Вчера у певицы Риты Дакоты был день рождения, ей исполнилось 33 года. Лайф уже писал, что счастливая именинница решила "выйти из зоны комфорта" и попросила у поклонников деньги на подарок для себя любимой, а именно на раскрутку нового альбома. "Улов" составил 208 тысяч рублей, что, по словам Дакоты, не так много, ведь когда она собирает с миру по нитке деньги на благотворительность, то суммы бывают гораздо больше. Но Рита, по её собственному признанию, не унывает, говорит, что "есть куда стремиться".
В отличие от фанатов, одаривших певицу, возможно, своими последними копейками, бойфренд Риты Дакоты на подарок не скупился. Фёдор Белогай организовал для возлюбленной путешествие-сюрприз, конечный пункт которого Рита узнала только на табло вылетов.
"Что такое Мауритиус, любимый?" — спрашивает Дакота со счастливой улыбкой на лице.
На что Фёдор ей отвечает, что они отправляются на остров Маврикий, где будут нырять с китами.
Сначала Рита даже не верит собственному счастью.
"Серьёзно?" — переспрашивает она, а когда возлюбленный подтверждает сказанное, в глазах девушки появляются слёзы счастья.
Интересно, какую же сумму потратил на этот шикарный подарок Фёдор? Наверняка этих денег с лихвой хватило бы на рекламу нового альбома Дакоты, на что и собирала деньги с фанатов певица, и "выходить из зоны комфорта", стоя с протянутой рукой перед своей фанатской аудиторией, Рите не пришлось бы. Певица могла бы сразу попросить деньги у богатого бойфренда, потратившего на поездку на остров, очевидно, куда большую сумму. Что ж, у каждого своя зона комфорта.
Рита Дакота — певица и автор песен, участница телепроектов "Фабрика звёзд – 7" и "Главная сцена", бывшая супруга другого "фабриканта" — Влада Соколовского, в браке с которым у неё родилась дочь Мия. Маргарита Герасимович (настоящее имя звезды) родилась 9 марта 1990 года в Минске. Уже став востребованной исполнительницей, девушка с грустью вспоминала о своём детстве. Она выросла в бедной семье: мама — учительница, пьющий отец, а дедушка — бывший военный, пенсионер. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.