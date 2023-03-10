Дакота не смогла выжать все соки из фанатских банковских карт и нашла утешение в объятиях бойфренда

Вчера у певицы Риты Дакоты был день рождения, ей исполнилось 33 года. Лайф уже писал, что счастливая именинница решила "выйти из зоны комфорта" и попросила у поклонников деньги на подарок для себя любимой, а именно на раскрутку нового альбома. "Улов" составил 208 тысяч рублей, что, по словам Дакоты, не так много, ведь когда она собирает с миру по нитке деньги на благотворительность, то суммы бывают гораздо больше. Но Рита, по её собственному признанию, не унывает, говорит, что "есть куда стремиться".

В отличие от фанатов, одаривших певицу, возможно, своими последними копейками, бойфренд Риты Дакоты на подарок не скупился. Фёдор Белогай организовал для возлюбленной путешествие-сюрприз, конечный пункт которого Рита узнала только на табло вылетов.

"Что такое Мауритиус, любимый?" — спрашивает Дакота со счастливой улыбкой на лице.

На что Фёдор ей отвечает, что они отправляются на остров Маврикий, где будут нырять с китами.

Сначала Рита даже не верит собственному счастью.

"Серьёзно?" — переспрашивает она, а когда возлюбленный подтверждает сказанное, в глазах девушки появляются слёзы счастья.

Интересно, какую же сумму потратил на этот шикарный подарок Фёдор? Наверняка этих денег с лихвой хватило бы на рекламу нового альбома Дакоты, на что и собирала деньги с фанатов певица, и "выходить из зоны комфорта", стоя с протянутой рукой перед своей фанатской аудиторией, Рите не пришлось бы. Певица могла бы сразу попросить деньги у богатого бойфренда, потратившего на поездку на остров, очевидно, куда большую сумму. Что ж, у каждого своя зона комфорта.