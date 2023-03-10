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10 марта, 15:14

Дакота не смогла выжать все соки из фанатских банковских карт и нашла утешение в объятиях бойфренда

Ещё вчера певица с помощью фанатов с трудом наскребла 200 тысяч рублей на раскрутку нового альбома, а сегодня сообщила, что они с бойфрендом летят на дорогущий курорт, где будут плавать с китами.

<p>Рита Дакота. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photo176175571_457240317?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rita Dakota</a></p>

Рита Дакота. Обложка © Vk / Rita Dakota

Вчера у певицы Риты Дакоты был день рождения, ей исполнилось 33 года. Лайф уже писал, что счастливая именинница решила "выйти из зоны комфорта" и попросила у поклонников деньги на подарок для себя любимой, а именно на раскрутку нового альбома. "Улов" составил 208 тысяч рублей, что, по словам Дакоты, не так много, ведь когда она собирает с миру по нитке деньги на благотворительность, то суммы бывают гораздо больше. Но Рита, по её собственному признанию, не унывает, говорит, что "есть куда стремиться".

В отличие от фанатов, одаривших певицу, возможно, своими последними копейками, бойфренд Риты Дакоты на подарок не скупился. Фёдор Белогай организовал для возлюбленной путешествие-сюрприз, конечный пункт которого Рита узнала только на табло вылетов.

"Что такое Мауритиус, любимый?" спрашивает Дакота со счастливой улыбкой на лице.

На что Фёдор ей отвечает, что они отправляются на остров Маврикий, где будут нырять с китами.

Сначала Рита даже не верит собственному счастью.

"Серьёзно?" — переспрашивает она, а когда возлюбленный подтверждает сказанное, в глазах девушки появляются слёзы счастья.

Жирок свисал то тут, то там: Как выглядели Айза, Дакота и Дубцова до липосакции

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Интересно, какую же сумму потратил на этот шикарный подарок Фёдор? Наверняка этих денег с лихвой хватило бы на рекламу нового альбома Дакоты, на что и собирала деньги с фанатов певица, и "выходить из зоны комфорта", стоя с протянутой рукой перед своей фанатской аудиторией, Рите не пришлось бы. Певица могла бы сразу попросить деньги у богатого бойфренда, потратившего на поездку на остров, очевидно, куда большую сумму. Что ж, у каждого своя зона комфорта.

Рита Дакота — певица и автор песен, участница телепроектов "Фабрика звёзд – 7" и "Главная сцена", бывшая супруга другого "фабриканта" — Влада Соколовского, в браке с которым у неё родилась дочь Мия. Маргарита Герасимович (настоящее имя звезды) родилась 9 марта 1990 года в Минске. Уже став востребованной исполнительницей, девушка с грустью вспоминала о своём детстве. Она выросла в бедной семье: мама — учительница, пьющий отец, а дедушка — бывший военный, пенсионер. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Екатерина Селиванова
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