8 отечественных звёзд, кто выглядит гораздо моложе своего возраста
В чём секрет молодости этих звёзд? Здоровое питание, регулярные занятия спортом или удачная генетика? Как бы там ни было, глядя на внешность этих женщин, не веришь, сколько им лет по паспорту.
Актриса Марина Александрова и телеведущая Роза Сябитова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mar_alexandrova; © t.me / syabitova_r
Почему некоторых актрис, кому уже за 35, всё равно зовут сниматься в кино или сериалы на роль юных девушек или даже подростков? Наверное, не только из-за таланта мастерски перевоплощаться и вживаться в роль, но и внешности. Однако есть несколько женщин в нашем списке, кто пошёл ещё дальше — сейчас они выглядят даже моложе, чем 5 или 10 лет назад. В чём секрет и как им удаётся оставаться всегда красивыми? Кто же из отечественных звёзд выглядит гораздо моложе своего возраста по паспорту?
Екатерина Климова
Знаменитая актриса Екатерина Климова в этом году отметила юбилей 45 лет, но разве её внешность соответствует возрасту? Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Одной из самых популярных и узнаваемых актрис российского театра и кино недавно стукнуло 45 лет. Чего не скажешь, если просто посмотреть на эту женщину. Пусть на вид 20 лет Екатерине Климовой никто уже не даст, но и на свой настоящий возраст она тоже не тянет. Возможно, правильное питание и увлечение спортом помогают ей оставаться в форме.
Марина Александрова
Роковая красотка Марина Александрова сводит с ума мужчин и сегодня, потому что на вид кажется юной девушкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mar_alexandrova
Ещё одна роковая брюнетка, которая часто мелькает на голубых экранах, играя довольно юных барышень. Свою конкурентку Катю Марина с возрастом почти нагнала, потому как в этом году актрисе исполнится 41 год. Но разве законно выглядеть в таком возрасте максимум на 30? Не просто так Марина Александрова считается одной из самых красивых и востребованных актрис России.
Полина Гагарина
Участница Евровидения Полина Гагарина продолжает вдохновлять других выглядеть так же молодо и красиво, несмотря на возраст. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987
После того как Полине Гагариной удалось так сильно похудеть, певица всегда теперь выглядит максимум на 27 лет. Наверное, её запомнившийся образ со времён "Фабрики звёзд" оставил отпечаток. Тогда у неё были тёмные волосы и десяток килограммов лишнего веса, что очень сказывалось на внешнем виде, старя Полину. Зато сегодня Гагарина подаёт пример многим девушкам, мотивируя ухаживать за собой и не есть сладкое по ночам.
Любовь Толкалина
45-летней актрисе продолжают предлагать роли юных девушек, потому что Любовь Толкалина, кажется, совсем не стареет. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В середине февраля 2023-го ещё одной отечественной знаменитости исполнилось 45 лет. Но Любовь Толкалина никак не соответствует возрасту, указанному в паспорте. По крайней мере, внешне. Популярная актриса театра и кино даже через экран завораживает и притягивает взгляды мужчин всех возрастов.
МакSим
В это трудно поверить, но певице МакSим в этом году исполнится 40 лет. Хотя выглядит Марина максимум на 30. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artist.maksim
Преодолев тяжёлую борьбу с болезнью, которая чуть было не забрала певицу на тот свет, сегодня Марина Максимовская снова в строю. Девушка выступает на концертах и балует поклонников своими фото и видео в социальных сетях. Интересно и то, что вынужденная борьба за жизнь преобразила знаменитость. Стоит посмотреть на певицу МакSим и кажется, что она совсем ещё юная девушка, только начинающая свою творческую карьеру. Хотя летом этого года Марина отметит юбилей — ей исполнится 40.
Лера Кудрявцева
Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева обманула время и теперь с каждым годом только молодеет. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Если сопоставить две фотографии Леры Кудрявцевой из 2010-го и 2023-го, то покажется, словно их перепутали. Сегодня знаменитая телеведущая выглядит гораздо свежее и моложе самой себя из прошлого. Секрет в правильном уходе за кожей и стилисте, который умеет работать с цветами и формами? Кто знает. Но то, что знаменитость не уступает молодым, — факт.
Роза Сябитова
Лучшая сваха страны Роза Сябитова как-то решилась на кардинальные перемены. И не зря — теперь знаменитость выглядит на 40 максимум, но никак не на свои 60. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza / volkonskaya_n
Ещё 10 лет назад знаменитая сваха страны выглядела не очень симпатично, а вот сегодня Роза Сябитова напоминает молодую бизнес-леди, но никак не женщину 60 лет. Не обошлось, конечно, и без хирургического вмешательства — ведущая программы "Давай поженимся!" сделала липосакцию и увеличила грудь. Но разве кто-то говорил, что в гонке за красивой внешностью есть какие-то запреты?
Анастасия Стоцкая
Огненно-рыжая Анастасия Стоцкая успевает не только воспитывать двоих детей и получать награды премии "Золотая маска", но и следить за собой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 100tskaya / arozengurt
Актриса Настя Стоцкая тоже оказалась в нашем списке звёзд, кто ну никак не выглядит на свой возраст. Посмотришь на очередную фотосессию знаменитости и подумаешь, что ей, наверное, лет под 30 только. Но в действительности у Анастасии уже богатый жизненный опыт, двое детей и возраст в паспорте красуется как цифра 40. Но это не мешает звезде вести активный образ жизни, заниматься работой и быть хорошей мамой.