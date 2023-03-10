8 отечественных звёзд, кто выглядит гораздо моложе своего возраста

Почему некоторых актрис, кому уже за 35, всё равно зовут сниматься в кино или сериалы на роль юных девушек или даже подростков? Наверное, не только из-за таланта мастерски перевоплощаться и вживаться в роль, но и внешности. Однако есть несколько женщин в нашем списке, кто пошёл ещё дальше — сейчас они выглядят даже моложе, чем 5 или 10 лет назад. В чём секрет и как им удаётся оставаться всегда красивыми? Кто же из отечественных звёзд выглядит гораздо моложе своего возраста по паспорту?

Екатерина Климова

Знаменитая актриса Екатерина Климова в этом году отметила юбилей 45 лет, но разве её внешность соответствует возрасту? Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Одной из самых популярных и узнаваемых актрис российского театра и кино недавно стукнуло 45 лет. Чего не скажешь, если просто посмотреть на эту женщину. Пусть на вид 20 лет Екатерине Климовой никто уже не даст, но и на свой настоящий возраст она тоже не тянет. Возможно, правильное питание и увлечение спортом помогают ей оставаться в форме.

Марина Александрова

Роковая красотка Марина Александрова сводит с ума мужчин и сегодня, потому что на вид кажется юной девушкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mar_alexandrova

Ещё одна роковая брюнетка, которая часто мелькает на голубых экранах, играя довольно юных барышень. Свою конкурентку Катю Марина с возрастом почти нагнала, потому как в этом году актрисе исполнится 41 год. Но разве законно выглядеть в таком возрасте максимум на 30? Не просто так Марина Александрова считается одной из самых красивых и востребованных актрис России.

Полина Гагарина

Участница Евровидения Полина Гагарина продолжает вдохновлять других выглядеть так же молодо и красиво, несмотря на возраст. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

После того как Полине Гагариной удалось так сильно похудеть, певица всегда теперь выглядит максимум на 27 лет. Наверное, её запомнившийся образ со времён "Фабрики звёзд" оставил отпечаток. Тогда у неё были тёмные волосы и десяток килограммов лишнего веса, что очень сказывалось на внешнем виде, старя Полину. Зато сегодня Гагарина подаёт пример многим девушкам, мотивируя ухаживать за собой и не есть сладкое по ночам.

Любовь Толкалина

45-летней актрисе продолжают предлагать роли юных девушек, потому что Любовь Толкалина, кажется, совсем не стареет. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В середине февраля 2023-го ещё одной отечественной знаменитости исполнилось 45 лет. Но Любовь Толкалина никак не соответствует возрасту, указанному в паспорте. По крайней мере, внешне. Популярная актриса театра и кино даже через экран завораживает и притягивает взгляды мужчин всех возрастов.

МакSим

В это трудно поверить, но певице МакSим в этом году исполнится 40 лет. Хотя выглядит Марина максимум на 30. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artist.maksim

Преодолев тяжёлую борьбу с болезнью, которая чуть было не забрала певицу на тот свет, сегодня Марина Максимовская снова в строю. Девушка выступает на концертах и балует поклонников своими фото и видео в социальных сетях. Интересно и то, что вынужденная борьба за жизнь преобразила знаменитость. Стоит посмотреть на певицу МакSим и кажется, что она совсем ещё юная девушка, только начинающая свою творческую карьеру. Хотя летом этого года Марина отметит юбилей — ей исполнится 40.

Лера Кудрявцева

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева обманула время и теперь с каждым годом только молодеет. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Если сопоставить две фотографии Леры Кудрявцевой из 2010-го и 2023-го, то покажется, словно их перепутали. Сегодня знаменитая телеведущая выглядит гораздо свежее и моложе самой себя из прошлого. Секрет в правильном уходе за кожей и стилисте, который умеет работать с цветами и формами? Кто знает. Но то, что знаменитость не уступает молодым, — факт.

Роза Сябитова

Лучшая сваха страны Роза Сябитова как-то решилась на кардинальные перемены. И не зря — теперь знаменитость выглядит на 40 максимум, но никак не на свои 60. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza / volkonskaya_n

Ещё 10 лет назад знаменитая сваха страны выглядела не очень симпатично, а вот сегодня Роза Сябитова напоминает молодую бизнес-леди, но никак не женщину 60 лет. Не обошлось, конечно, и без хирургического вмешательства — ведущая программы "Давай поженимся!" сделала липосакцию и увеличила грудь. Но разве кто-то говорил, что в гонке за красивой внешностью есть какие-то запреты?

Анастасия Стоцкая

Огненно-рыжая Анастасия Стоцкая успевает не только воспитывать двоих детей и получать награды премии "Золотая маска", но и следить за собой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 100tskaya / arozengurt