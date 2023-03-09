Названо самое грязное место на кухне, и это не мусорное ведро

Баночки для специй и полка, на которой они стоят, являются самыми грязными местами на кухне. К такому выводу пришли американские учёные. Результаты их работы опубликовал Национальный центр биотехнологической информации.

Специалисты попросили 370 участников исследования приготовить котлеты из индейки и салат. Перед этим эксперты заразили мясо бактериофагом MS2, который является безопасным для человека индикатором измерения загрязнений. Когда люди закончили готовить, учёные взяли мазки со всех поверхностей. Выяснилось, что именно на баночках для специй было множество микробов. В число наиболее загрязнённых предметов на кухне вошли также разделочные доски и крышки мусорных вёдер.