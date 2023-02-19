Эксперт перечислил бесполезные гаджеты для кухни, на которые не стоит тратить деньги

Самыми бесполезными устройствами на кухне являются соковыжималка, фритюрница, термопот и винный шкаф. Так считает дизайнер, основатель дизайн-бюро UfO Design Vision Евгений Гриневич.

По его мнению, нет смысла тратить деньги на покупку этих гаджетов, поскольку они практически никогда не понадобятся в использовании.

"Среди самых бесполезных гаджетов я бы назвал термопот — что-то среднее между чайником и термосом: громоздкий и вода в нём нагревается дольше. Электрическая соковыжималка, фритюрница и электрофондюшница тоже занимают очень много места, а использоваться будут — не будем себя обманывать — крайне редко", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт считает, что лишней тратой денег будет покупка пароварки и рисоварки, ведь функции обеих может выполнить мультиварка. Особое внимание дизайнер обратил на бесполезность винного шкафа. Он указал, что такое устройство актуально только для гурманов с коллекцией очень дорогих вин. По мнению Гриневича, не стоит переплачивать и за холодильник с функцией льдогенератора.

А вот пользу на кухне принесут духовой шкаф с функцией пиролитической самоочистки, а также измельчитель пищевых отходов, считает специалист. Последний предотвратит неприятные запахи и избавит от проблемы раздельного сбора мусора.