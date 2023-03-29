Не только кишечная палочка: Что ещё может плодиться в роллах "Филадельфия" и откуда оно там берётся Наличие в популярном японском блюде этого патогена — явный признак нарушения санитарно-эпидемических норм во время приготовления, уверяют эксперты. 29 марта, 13:41 Обложка © Shutterstock

В 40 процентах исследованных "Роскачеством" роллов "Филадельфия" обнаружена кишечная палочка, рассказал "Известиям" глава "Роскачества" Максим Протасов. Он добавил, что абсолютно во всех таких роллах экспертами выявлено превышение допустимого уровня содержания микроорганизмов.

Отмечается, что специалисты исследовали популярное японское блюдо, доставленное не только из торговых сетей и магазинов формата take away, но и из ресторанов, в том числе заведений премиум-класса. По мнению "Роскачества", такие неутешительные данные могут говорить в том числе о нарушениях санитарно-гигиенических норм при приготовлении роллов и неправильном хранении.

Напомним, классический ролл "Филадельфия" содержит в себе отваренный рис, мягкий сливочный сыр, сушёные водоросли нори, а также лосося или сёмгу в сыром или слабосолёном виде.

Кишечная палочка в рыбе не живёт, это паразит человека, подчеркнула в интервью Лайфу известный диетолог, эксперт "Роскачества" Марият Мухина. Следовательно, эта патогенная микрофлора была занесена в продукт людьми и, скорее всего, в процессе приготовления, считает она. А это вопиющее нарушение санитарно-эпидемических норм.

— Фактически кишечная палочка — это осеменение фекалиями человека. Это значит, что сотрудники, участники этого процесса не помыли руки после туалета. В прямом смысле. Или они были не в перчатках. А может быть, и помыли руки, но грязь вместе с кишечной палочкой из-под ногтей не вымылась, — предполагает диетолог.

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Она также рассказала, что кишечную палочку при проверках "Роскачества" с таким же успехом находят в том числе в колбасных изделиях, а ещё, к примеру, в творожных сырках и других кисломолочных продуктах. Марият Мухина также предупредила, что помимо таких бактерий в подобных продуктах могут быть другие возбудители опасных инфекций и известны даже смертельные случаи интоксикационного шока в результате отравления.

Что касается возможных патогенов в самой рыбе, то она прибывает в Россию в замороженном виде, а при заморозке все эти болезнетворные микроорганизмы погибают, заверила диетолог.

В заключение эксперт "Роскачества" заявила, что она в принципе никому не рекомендует все эти псевдояпонские угощения, тем более что они не имеют никакого отношения к настоящей японской кухне.

— Всё это совершенно несовместимые продукты: мягкий сыр, который содержит очень много жирных кислот, рис, водоросли — всё это намешали американцы. У японцев роллы совсем другие, — объяснила Марият Мухина.

Авторы Адель Романенкова