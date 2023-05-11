"Исходим из созидания": На круглом столе ЭИСИ сформулировали политику России в новых регионах

Выход из состава Украины стал первым шагом на пути к исторической справедливости в отношении Донбасса, а восстановление новых территорий стало драйвером для развития экономики всей России. К такому выводу пришли участники круглого стола ЭИСИ "Новые регионы в новой реальности", который состоялся сегодня на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня".

11 мая 2014 года — знаковая дата в истории Донецкой Народной Республики. В этот день в регионе был проведён референдум, в ходе которого граждане определили дальнейшую судьбу своего края и твёрдо выразили желание идти рука об руку со своей большой Родиной — Россией. 12 мая свой референдум провели и луганчане. Спустя девять лет эти события позволяют экспертному сообществу посмотреть на то, как живут регионы после отказа от жизни с украинским оккупационным режимом.

Восстановление регионов идёт сейчас как никогда стремительно. Люди не видели такой динамики развития, поделился зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. Он находится в ДНР с начала спецоперации. По его словам, ещё недавно в Мариуполе не было ни одного целого окна в домах, казалось, что уйдут десятилетия, чтобы восстановить город.

Строительство жилых домов в Мариуполе. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

"Я раньше не видел таких масштабных строек, которые идут там сейчас. Строятся целые микрорайоны, новые школы, садики. Сегодня город Мариуполь полон жизни, надежды на светлое будущее. Год назад была задача просто напоить людей, был сумасшедший дефицит воды. Потом задача — людей накормить, дать им свет. Вопрос восстановления Мариуполя держит на личном контроле президент. Недавно было восстановлено трамвайное движение, поражает динамика строительства города. Люди благодарны всей большой стране, ведь, бесспорно, Мариуполь всегда был русским городом и ждал соединения со своей Родиной", — подчеркнул парламентарий.

Особое внимание в новых регионах уделяется социальным практикам: во всех субъектах уже сформированы позиции уполномоченного по правам человека, заработала система ОМС. Все социальные выплаты, которые действуют в других регионах, распространены и на новые субъекты. Есть доплаты врачам. Всё это говорит о системности и последовательности. Для всего этого нужны квалифицированные кадры, при этом регионы и сами стали кадровой кузницей.

"Происходит стратегическое управление новыми регионами. Такого стиля и подхода в управлении раньше в регионах не было. В новые регионы направляются наиболее эффективные кадры, и сами субъекты становятся кузницами квалифицированных кадров. Стандарты открытости власти, которые вышли в России на новый уровень в последние годы, уже активно применяются и в новых регионах. В Луганске состоялась первая прямая линия Леонида Пасечника. Такой формат общения с властью в новых регионах практикуется впервые. Вопросы поступали через кол-центр и чат-бот. Врио главы ДНР Денис Пушилин провёл прямую линию с жителями 27 апреля. Вопросы людей касались прежде всего водоснабжения населённых пунктов, состояния дорог, социальных выплат и освобождения всей территории ДНР", — рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Дарья Кислицына, директор департамента региональных программ ЭИСИ. Фото © VK / eisragenda

Одна из ключевых сфер, где сейчас наводится порядок, — это здравоохранение. Система здравоохранения в новых регионах до присоединения к России была практически развалена, медицина была платная. Подробнее рассказал директор департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Министерства здравоохранения Иван Амбражук.

"Интеграция новых регионов в систему здравоохранения — наша приоритетная задача. Работа по восстановлению медучреждений идёт изо дня в день, у нас в планах, например, строительство новых медицинских центров. Также идёт помощь по направлению специалистов в новые регионы, работают научно-медицинские центры, приближая максимально близко медицинскую помощь к высоким российским стандартам. Раньше на территории Украины никогда не проводились медицинские профилактические осмотры детей. Сейчас такая работа идёт по поручению президента", — отметил он.

В упадке при украинской власти было не только здравоохранение, но и спорт. Зампредседателя Комитета Госсовета Республики Крым по законодательству Юрий Ветоха рассказал, что на полуостров приезжали ребята из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и видели то, чего дома не было вовсе.

"С 2014 года интерес к физкультуре и спорту со стороны крымчан кратно вырос. Благодаря большому вниманию Администрации Президента [РФ]. Ярким показателем развития спорта в Республике Крым является то, что с 2014 года значительно увеличилось число лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Проводятся крупные спортивные соревнования — как региональные, так и федерального уровня. Большими темпами развивается футбол во всех его разновидностях", — обратил внимание участник круглого стола.

В новых регионах активно компенсируется и культурный дефицит. Так, учёный секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин рассказал о высоком интересе к выставкам проекта Министерства культуры РФ "Наши традиции" на территории ЛНР.

Виктор Сеничкин, учёный секретарь Музея Победы. Фото © VK / eisragenda

"Русская культура — самое мощное оружие возвращения в мирную жизнь. Когда в новых регионах появляются наши выставки, видно, как люди воодушевлены", — указал он.

Итог круглого стола уместно подвести словами замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Дарьи Лантратовой. Он отметила, что государство проводит в новых регионах политику действий, ведь здесь неуместны общие слова и лозунги — люди ждут конкретных результатов и конкретной помощи.

"Главный критерий доверия к нам — качество жизни людей и максимально быстрое выравнивание с российскими стандартами. Наша задача — обеспечить безопасность и сделать так, чтобы социальная инфраструктура была как можно быстрее восстановлена. Раньше были в основном разрушения, сейчас мы исходим из созидания", — резюмировала она.