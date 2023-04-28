Хуснуллин сообщил, что дороги в новых субъектах РФ восстановят за три года

Главные трассы на территории новых российских регионов отремонтируют в течение ближайших трёх лет. Об этом сообщил во время поездки в Казань вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы хотим там (в новых субъектах РФ. — Прим. Лайфа) за три года основные дороги региональные привести в соответствие", — подчеркнул он.