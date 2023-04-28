КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 10:55

Хуснуллин сообщил, что дороги в новых субъектах РФ восстановят за три года

Главные трассы на территории новых российских регионов отремонтируют в течение ближайших трёх лет. Об этом сообщил во время поездки в Казань вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы хотим там (в новых субъектах РФ. — Прим. Лайфа) за три года основные дороги региональные привести в соответствие", — подчеркнул он.

Хуснуллин заявил, что в новых регионах за год построено 9,5 тысячи объектов

Хуснуллин заявил, что в новых регионах за год построено 9,5 тысячи объектов

Также Хуснуллин отчитался о поездке в Артёмовск и наметил план его восстановления после полной зачистки от ВСУ. Политик сравнил город с освобождённым Мариуполем и напомнил, что там удалось в кратчайшие сроки развернуть строительные работы и привести населённый пункт в порядок.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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