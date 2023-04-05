ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 15:19

Хуснуллин заявил, что в новых регионах за год построено 9,5 тысячи объектов

В новых российских регионах за год построено и восстановлено примерно девять с половиной тысяч объектов, строители работали под украинскими обстрелами. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"За прошедший год построено, реконструировано и восстановлено девять с половиной тысяч объектов, из них порядка четырёх с лишним тысяч — это объекты энергетики и инженерные сети, которые было необходимо запустить к началу отопительного сезона", — уточнил он на заседании Совета безопасности РФ с участием президента страны Владимира Путина.

Шойгу оценил работу Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Шойгу оценил работу Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Ранее Лайф писал, что председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко сообщил, что в регионе появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с беспрецедентными условиями.

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ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY

Татьяна Миссуми
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