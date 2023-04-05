Хуснуллин заявил, что в новых регионах за год построено 9,5 тысячи объектов

В новых российских регионах за год построено и восстановлено примерно девять с половиной тысяч объектов, строители работали под украинскими обстрелами. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"За прошедший год построено, реконструировано и восстановлено девять с половиной тысяч объектов, из них порядка четырёх с лишним тысяч — это объекты энергетики и инженерные сети, которые было необходимо запустить к началу отопительного сезона", — уточнил он на заседании Совета безопасности РФ с участием президента страны Владимира Путина.