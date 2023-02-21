ДНР станет свободной экономической зоной с беспрецедентными условиями
Премьер ДНР Хоценко: В Донбассе появится свободная экономическая зона по аналогии с Крымом
Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко сообщил, что в регионе появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с беспрецедентными условиями. Об этом он заявил в ходе встречи с делегацией Тульской области.
"У нас появится свободная экономическая зона. Беспрецедентная. Таких условий нет нигде. Базовые — это "крымские" условия (по образцу СЭЗ в Крыму, — Прим. Лайфа), но только более длинный период", — приводит его слова РИА "Новости".
Хоценко уточнил, что сейчас идут активные обсуждения о том, как предприятия будут работать в будущей зоне. При этом премьер заверил, что условия будут лучше, чем в Крыму и зонах, действующих в других регионах России.
"Для всех [налоги на] имущество, прибыль — всё это по нулям. Земля плюс единый социальный налог — обсуждается, — отметил премьер.
Ранее Хоценко сообщил, что шесть застройщиков готовы возвести многоквартирные дома на территории Донбасса. Он уточнил, что под строительство многоквартирных домов и ИЖС были определены площадки в Мариуполе и Новоазовском районе.
ТАСС / Владимир Гердо