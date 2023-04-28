Хуснуллин съездил в Артёмовск и наметил план его восстановления после зачистки от ВСУ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в новых российских регионах, в том числе и в Артёмовске, где оценил масштаб предстоящих восстановительных работ после полной зачистки от ВСУ. Видео поездки он показал в телеграм-канале.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в Артёмовске. Видео © T.me / Марат Хуснуллин

Город он сравнил с освобождённым Мариуполем, где удалось в кратчайшие сроки вернуться к привычной жизни и развернуть строительство и ремонт объектов. На кадрах — центральная часть Артёмовска. Хуснуллин показал разрушенный обстрелами ВСУ Дом культуры и разбитые улицы, заваленные обломками.

"Также посетил Артёмовск. Город повреждён, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать", — написал вице-премьер под видео.