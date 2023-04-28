КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 10:15

Хуснуллин съездил в Артёмовск и наметил план его восстановления после зачистки от ВСУ

Хуснуллин посетил Артёмовск и оценил возможность его восстановления

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в новых российских регионах, в том числе и в Артёмовске, где оценил масштаб предстоящих восстановительных работ после полной зачистки от ВСУ. Видео поездки он показал в телеграм-канале.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в Артёмовске. Видео © T.me / Марат Хуснуллин

Город он сравнил с освобождённым Мариуполем, где удалось в кратчайшие сроки вернуться к привычной жизни и развернуть строительство и ремонт объектов. На кадрах — центральная часть Артёмовска. Хуснуллин показал разрушенный обстрелами ВСУ Дом культуры и разбитые улицы, заваленные обломками.

"Также посетил Артёмовск. Город повреждён, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать", — написал вице-премьер под видео.

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Ранее Лайф сообщал, что Российская армия перерезала пути снабжения ВСУ в Артёмовске, взяв под огневой контроль последний участок трассы, по которой Киев доставлял запасы. Тем не менее у противника всё ещё осталась возможность передвигаться под обстрелами, правда, при этом Киев по пути теряет часть резервов. Также ВСУ могут перемещаться вне дорог.

Обложка ©

Валентин Спринчак/ТАСС

Татьяна Миссуми
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