Денис Пушилин поздравил жителей Донбасса с девятой годовщиной Дня ДНР

11 мая жители ДНР традиционно празднуют День республики — в 2014 году в эту дату был проведён референдум о самоопределении региона. С этим праздником поздравил соотечественников врио главы ДНР Денис Пушилин.

Поздравление жителей Донбасса с Днём ДНР. Видео © t.me / pushilindenis

Он подчеркнул, что гордится своими земляками. По словам Пушилина, сплочённость жителей Донбасса помогла им в 2014 году встать на путь борьбы за свободу и за то, чтобы не пустить нацизм на свою землю.

"На долю жителей Донбасса выпало немало испытаний — долгие годы блокады и военной агрессии со стороны украинского режима. Вы, дорогие мои земляки, показали всему миру, что способны дать отпор врагу и самоотверженно бороться на стороне правды и справедливости. Теперь мы не одни: наше будущее неразрывно связано с Россией", — сказал Пушилин в праздничном видеообращении.