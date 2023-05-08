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8 мая, 17:02

Пушилин подписал указ о временном переименовании Донецка

Пушилин подписал указ о переименовании Донецка в Сталино на три дня в году

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подписал указ, в соответствии с которым Донецк три дня в году будет именоваться как Сталино. Именно так город будет называться 9 мая, 22 июня и 8 сентября. Изменения связаны с Днём Победы, днём начала Великой Отечественной войны и днём освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

"Установить в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий", — говорится в указе.

В документе сказано, что такое решение принято в целях сохранения исторической памяти.

Пушилин исключил возможность перелома ситуации на фронте в пользу ВСУ

Пушилин исключил возможность перелома ситуации на фронте в пользу ВСУ

Ранее Лайф писал, что в ДНР провели персональный парад для 105-летнего ветерана. Пушилин навестил фронтовика вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

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ТАСС / Николай Петров

Никита Осипов
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