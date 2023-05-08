Пушилин подписал указ о временном переименовании Донецка

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подписал указ, в соответствии с которым Донецк три дня в году будет именоваться как Сталино. Именно так город будет называться 9 мая, 22 июня и 8 сентября. Изменения связаны с Днём Победы, днём начала Великой Отечественной войны и днём освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.