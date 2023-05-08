Пушилин подписал указ о временном переименовании Донецка
Пушилин подписал указ о переименовании Донецка в Сталино на три дня в году
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подписал указ, в соответствии с которым Донецк три дня в году будет именоваться как Сталино. Именно так город будет называться 9 мая, 22 июня и 8 сентября. Изменения связаны с Днём Победы, днём начала Великой Отечественной войны и днём освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
"Установить в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий", — говорится в указе.
В документе сказано, что такое решение принято в целях сохранения исторической памяти.
Ранее Лайф писал, что в ДНР провели персональный парад для 105-летнего ветерана. Пушилин навестил фронтовика вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.
ТАСС / Николай Петров