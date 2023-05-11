Политолог Август в годовщину референдума пожелала возрождения сильному Донбассу

11 мая 2014 года — знаковая дата в истории Донецкой Народной Республики. В этот день в регионе был проведён референдум, в ходе которого граждане определили дальнейшую судьбу своего края и твёрдо выразили желание идти рука об руку со своей большой Родиной — Россией. 11 мая в ДНР ежегодно отмечается День республики.

По словам политтехнолога Алёны Август, Донбасс в течение многих лет в составе Украины был в роли гонимого и притесняемого региона. Казалось бы, страна должна была заботиться об этих людях так же, как и обо всех своих гражданах, но Донбасс буквально грабили и разоряли.

"Над людьми издевались только за то, что люди имели своё мнение. Но мы живём в цивилизованное время, когда народ, высказав своё мнение о самоопределении, имеет на это право и имеет право, чтобы это мнение было учтено", — отметила собеседница Лайфа.

В случае промедления с решением о выходе из состава Украины Донбасс стал бы крайне малонаселённой территорией, убеждена политтехнолог. Люди уезжали бы оттуда, бросая нажитое, свои предприятия и бизнес, потому что жить в предлагаемых Киевом условиях было бы просто невозможно.

"Поэтому народ поступил не только верно, но и целесообразно, спасая свою гордость, спасая свою историю и спасая свою экономику. В составе нашей большой страны эта территория, я уверена, сможет преодолеть все негативные последствия пребывания в составе Украины и той ситуации, которая происходит сейчас. Донбасс отстроится, возродится и будет жить с новой силой, с новым счастьем в своей новой родной стране", — добавила Алёна Август.