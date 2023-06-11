Британцев предупредили о возможном подорожании еды из-за подрыва Каховской ГЭС

Последствия украинской диверсии на Каховской ГЭС в Херсонской области могут добраться и до Великобритании. Как пишет местная газета Telegraph, разрушения могут негативно сказаться на стоимости продовольствия в королевстве, поскольку в результате ЧП было затронуто около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

"Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания", — заявил главный экономист британского института распределения продуктов питания (IGD) Джеймс Уолтон.