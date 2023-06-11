Британцев предупредили о возможном подорожании еды из-за подрыва Каховской ГЭС
Telegraph: Подрыв Каховской ГЭС может повлиять на цены на продукты в Британии
Последствия украинской диверсии на Каховской ГЭС в Херсонской области могут добраться и до Великобритании. Как пишет местная газета Telegraph, разрушения могут негативно сказаться на стоимости продовольствия в королевстве, поскольку в результате ЧП было затронуто около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
"Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания", — заявил главный экономист британского института распределения продуктов питания (IGD) Джеймс Уолтон.
Так, эксперт не исключил, что рост цен из-за возможных перемен в распределении мировой сельхозпродукции могут почувствовать и жители Британии. Как узнало издание, премьер-министр страны Риши Сунак уже задумался о возможности ограничения цен на основные продукты питания.
Как рассказывал Лайф, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказалось затоплено 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Также не обошлось без жертв: погибли 8 человек и 77 пострадали. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Ущерб от подрыва составил около 11,5 миллиарда рублей. Власти России создали комиссию для ликвидации последствий ЧП во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
ТАСС / London News Pictures via ZUMA Wire