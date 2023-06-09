Военный разведчик США объяснил, в чём выгода подрыва ГЭС для Украины

Скотт Риттер, ветеран военной разведки США, поделился мнением о том, что власти Украины могли осуществить подрыв Каховской ГЭС для привлечения внимания западных стран. Об этом он рассказал в эфире ютуб-канала Stephen Gardner.

Большая часть западных стран не желает продолжать финансирование Украины, устав от неё, объяснил военный эксперт. Поэтому Киеву остаётся рассчитывать на происшествия вроде катастрофы, чтобы привлечь к себе нужное внимание, добавил Риттер.