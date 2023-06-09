Военный разведчик США объяснил, в чём выгода подрыва ГЭС для Украины
Скотт Риттер: Украина могла подорвать ГЭС, чтобы вернуть внимание стран Запада
Скотт Риттер, ветеран военной разведки США, поделился мнением о том, что власти Украины могли осуществить подрыв Каховской ГЭС для привлечения внимания западных стран. Об этом он рассказал в эфире ютуб-канала Stephen Gardner.
Большая часть западных стран не желает продолжать финансирование Украины, устав от неё, объяснил военный эксперт. Поэтому Киеву остаётся рассчитывать на происшествия вроде катастрофы, чтобы привлечь к себе нужное внимание, добавил Риттер.
Разведчик отметил, что Россия не раз до этого предупреждала о планах киевского режима совершить провокацию на Каховской ГЭС, но эта информация игнорировалась Западом.
Дамба Каховской ГЭС была разрушена 6 июня после ударов ВСУ. В Херсонской области возникла большая зона затопления, подтоплены 35 населённых пунктов. Кроме того, госпитализация потребовалась для 60 человек, к несчастью, восемь человек погибло.
ТАСС / Коновалов Алексей