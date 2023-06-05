В США раскрыли причины ненависти НАТО к Зеленскому

Страны Запада втайне ненавидят Зеленского, а потому его надежды вступить в НАТО беспочвенны. Об этом рассказал в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют", — обратился Риттер к украинскому президенту.

По его мнению, Украина никогда не станет членом НАТО, а Зеленский живёт в вымышленном мире и не понимает истинного положения вещей.