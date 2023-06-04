В США посоветовали Блинкену не пытаться понять замыслы Путина

Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена разгадать замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны. Такого мнения придерживается бывший разведчик Армии США Скотт Риттер.

"Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…", "Путин думает…" — заявил в эфире ютуб-канала Judging Freedom бывший военный.

Риттер с иронией отметил, что вряд ли российский лидер звонит Блинкену на мобильный телефон и в доверительной беседе рассказывает о своих планах.