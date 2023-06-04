В США посоветовали Блинкену не пытаться понять замыслы Путина
Экс-разведчик США Риттер: Попытки Блинкена понять замыслы Путина бессмысленны
Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена разгадать замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны. Такого мнения придерживается бывший разведчик Армии США Скотт Риттер.
"Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…", "Путин думает…" — заявил в эфире ютуб-канала Judging Freedom бывший военный.
Риттер с иронией отметил, что вряд ли российский лидер звонит Блинкену на мобильный телефон и в доверительной беседе рассказывает о своих планах.
Ранее профессор Энтони Моретти в статье для Global Times написал, что миллиарды людей видят в США не оплот мира, а ищущего войны монстра. Он отметил, что Запад и Европа становятся военным инструментом Вашингтона, что влечёт за собой трагические последствия.
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