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4 июня, 04:53

В США посоветовали Блинкену не пытаться понять замыслы Путина

Экс-разведчик США Риттер: Попытки Блинкена понять замыслы Путина бессмысленны

Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена разгадать замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны. Такого мнения придерживается бывший разведчик Армии США Скотт Риттер.

"Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…", "Путин думает…" заявил в эфире ютуб-канала Judging Freedom бывший военный.

Блинкен заверил, что США не враги россиянам

Блинкен заверил, что США не враги россиянам

Риттер с иронией отметил, что вряд ли российский лидер звонит Блинкену на мобильный телефон и в доверительной беседе рассказывает о своих планах.

Ранее профессор Энтони Моретти в статье для Global Times написал, что миллиарды людей видят в США не оплот мира, а ищущего войны монстра. Он отметил, что Запад и Европа становятся военным инструментом Вашингтона, что влечёт за собой трагические последствия.

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Flickr / U.S. Department of State

Юлия Коновалова
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