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2 июня, 13:04

Блинкен заверил, что США не враги россиянам

Соединённые Штаты Америки не являются врагами для россиян. В этом заверил госсекретарь США Энтони Блинкен, обращаясь к гражданам РФ.

"США не являются вашим врагом. На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки", заявил он на мероприятии Финского института международных отношений в Хельсинки.

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Также Блинкен сообщил, что Вашингтон никогда не стремился к свержению власти в РФ, а также рассказал, что Белый дом приветствует любую инициативу по Украине, которая сможет привести к мирным переговорам.

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Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
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