Блинкен заверил, что США не враги россиянам

Соединённые Штаты Америки не являются врагами для россиян. В этом заверил госсекретарь США Энтони Блинкен, обращаясь к гражданам РФ.

"США не являются вашим врагом. На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки", — заявил он на мероприятии Финского института международных отношений в Хельсинки.