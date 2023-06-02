Блинкен заверил, что США не враги россиянам
Соединённые Штаты Америки не являются врагами для россиян. В этом заверил госсекретарь США Энтони Блинкен, обращаясь к гражданам РФ.
"США не являются вашим врагом. На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки", — заявил он на мероприятии Финского института международных отношений в Хельсинки.
Также Блинкен сообщил, что Вашингтон никогда не стремился к свержению власти в РФ, а также рассказал, что Белый дом приветствует любую инициативу по Украине, которая сможет привести к мирным переговорам.
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