Блинкен обратился к россиянам с заявлением

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не являются врагом для россиян и Америка никогда не стремилась к свержению правительства в РФ.

"У нас нет цели свергнуть Правительство России, у нас никогда не было такой цели. Россияне должны сами решать, каким будет их будущее", — сказал госсекретарь во время выступления в мэрии Хельсинки.

Госсекретарь также обратился к россиянам, заявив, что Соединённые Штаты "не являются врагом" для граждан РФ.

"США — не ваш враг, после мирного завершения холодной войны у нас была надежда, что у РФ светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром. Более 30 лет мы работали над стабильными взаимоотношениями с Москвой, потому что мы верили, что свободная и процветающая Россия — в интересах всего мира", — сказал Блинкен.