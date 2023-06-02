Блинкен обратился к россиянам с заявлением
Блинкен: США никогда не стремились к свержению власти в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не являются врагом для россиян и Америка никогда не стремилась к свержению правительства в РФ.
"У нас нет цели свергнуть Правительство России, у нас никогда не было такой цели. Россияне должны сами решать, каким будет их будущее", — сказал госсекретарь во время выступления в мэрии Хельсинки.
Госсекретарь также обратился к россиянам, заявив, что Соединённые Штаты "не являются врагом" для граждан РФ.
"США — не ваш враг, после мирного завершения холодной войны у нас была надежда, что у РФ светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром. Более 30 лет мы работали над стабильными взаимоотношениями с Москвой, потому что мы верили, что свободная и процветающая Россия — в интересах всего мира", — сказал Блинкен.
Ранее профессор Энтони Моретти в статье для Global Times заявил, что миллиарды людей видят в США не оплот мира, а ищущего войны монстра. Он подчеркнул, что Запад и Европа становятся военным инструментом Вашингтона, что ведёт к трагическим последствиям.
ТАСС / EPA / WILL OLIVER