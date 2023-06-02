США назвали "монстром", стремящимся к войне по всему миру
Global Times: Миллиарды людей видят в США не оплот мира, а ищущего войны монстра
Миллиарды людей по всей планете видят в США не оплот мира, а монстра, который стремится к войне, написал в статье для Global Times профессор Университета Роберта Морриса Энтони Моретти.
"Наконец, о чём должно задуматься руководство США, когда ему станет ясно, что миллиарды людей видят в Америке не оплот мира, а ищущего войны монстра?" — заявил Моретти.
По его словам, после начала украинского конфликта стало понятно, что США собираются и впредь использовать свою военную мощь, чтобы удержать гегемонию. Моретти подчеркнул, что Запад и Европа становятся военным инструментом Вашингтона, что ведёт к трагическим последствиям.
Обозреватель также напомнил, что НАТО много раз доказывало, что будет вести свою деятельность в далёких от Европы местах, приведя в качестве примеров опыт конфликтов в Ливии и Афганистане.
Ранее историк Лоран Хеннингер заявил, что современная Украина является лишь инструментом в опосредованной войне Запада против России.
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