Миллиарды людей по всей планете видят в США не оплот мира, а монстра, который стремится к войне, написал в статье для Global Times профессор Университета Роберта Морриса Энтони Моретти.

"Наконец, о чём должно задуматься руководство США, когда ему станет ясно, что миллиарды людей видят в Америке не оплот мира, а ищущего войны монстра?" — заявил Моретти.

По его словам, после начала украинского конфликта стало понятно, что США собираются и впредь использовать свою военную мощь, чтобы удержать гегемонию. Моретти подчеркнул, что Запад и Европа становятся военным инструментом Вашингтона, что ведёт к трагическим последствиям.

Обозреватель также напомнил, что НАТО много раз доказывало, что будет вести свою деятельность в далёких от Европы местах, приведя в качестве примеров опыт конфликтов в Ливии и Афганистане.