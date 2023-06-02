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2 июня, 11:48

Песков: "Наметок" на диалог по стратегической безопасности между США и РФ нет

Никаких "наметок" на проведение переговоров по стратегической безопасности между Россией и США нет, хотя необходимость в таком диалоге на сегодняшний день существует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока каких-то наметок на этот счёт нет, хотя должны быть [переговоры] однозначно", — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Вашингтон перестал передавать России данные о вооружениях в рамках ДСНВ. Как уточнили в Госдепартаменте США, речь идёт об информации о запусках Америкой межконтинентальных баллистических ракет и аналогичных ракет, которые базируются на подводных лодках.

Россия заявила о непреклонности позиции по ДСНВ после контрмер США

Россия заявила о непреклонности позиции по ДСНВ после контрмер США

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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