США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ
Госдеп: с 1 июня США перестает передавать РФ информацию об оружии в рамках ДСНВ
Соединённые Штаты Америки прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического оружия, подпадающих под действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В американском Госдепартаменте уточнили, что решение вступает в силу сегодня, 1 июня. Вместе с этим в заявлении ведомства указано, что отзываются выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ.
Ранее Лайф рассказывал, что в Конгресс внесли законопроект о выходе из ДСНВ и укреплении ядерных сил США. Согласно инициативе, Вашингтону в одностороннем порядке запрещено сокращать арсеналы и "поступаться" противоракетной обороной страны.
Лайф также рассказывал, что президент России Владимир Путин в конце февраля подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. При этом в МИД РФ не исключили возвращения к диалогу, но лишь в том случае, если власти США сделают шаги по деэскалации.
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