США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ

Соединённые Штаты Америки прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического оружия, подпадающих под действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В американском Госдепартаменте уточнили, что решение вступает в силу сегодня, 1 июня. Вместе с этим в заявлении ведомства указано, что отзываются выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ.

Ранее Лайф рассказывал, что в Конгресс внесли законопроект о выходе из ДСНВ и укреплении ядерных сил США. Согласно инициативе, Вашингтону в одностороннем порядке запрещено сокращать арсеналы и "поступаться" противоракетной обороной страны.