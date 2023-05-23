США манипулируют данными по СНВ, заявили в МИД

Соединённые Штаты Америки манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, западные страны пытаются заработать политические очки на информации о размерах ядерных потенциалов, что носит "лицемерный характер".

"Во-первых, заявляемые цифры зачастую фиктивны либо условны. Опубликованные недавно Госдепартаментом данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчёта по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями", — приводятся слова дипломата на сайте внешнеполитического ведомства.

В результате, пояснил Рябков, "за скобками" остаётся значительный потенциал — свыше ста единиц СНВ, которые должны подпадать под действие договора. В свою очередь, данные по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят число декларативный характер.

Призыв G7 к возобновлению действия Договора о СВН не учитывает готовности к тому, чтобы в этом контексте учитывался совокупный потенциал НАТО, также добавил замглавы МИД РФ. Без этого, указал он, всерьёз рассуждать на обозначенные темы не получится.