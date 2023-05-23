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22 мая, 21:31

США манипулируют данными по СНВ, заявили в МИД

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США манипулируют данными по СНВ

Соединённые Штаты Америки манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, западные страны пытаются заработать политические очки на информации о размерах ядерных потенциалов, что носит "лицемерный характер".

"Во-первых, заявляемые цифры зачастую фиктивны либо условны. Опубликованные недавно Госдепартаментом данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчёта по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями", — приводятся слова дипломата на сайте внешнеполитического ведомства.

В результате, пояснил Рябков, "за скобками" остаётся значительный потенциал — свыше ста единиц СНВ, которые должны подпадать под действие договора. В свою очередь, данные по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят число декларативный характер.

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Призыв G7 к возобновлению действия Договора о СВН не учитывает готовности к тому, чтобы в этом контексте учитывался совокупный потенциал НАТО, также добавил замглавы МИД РФ. Без этого, указал он, всерьёз рассуждать на обозначенные темы не получится.

Ранее Лайф рассказывал, что в Конгресс внесли законопроект о выходе из ДСНВ и укреплении ядерных сил США. Согласно инициативе, Вашингтону в одностороннем порядке запрещено сокращать арсеналы и "поступаться" противоракетной обороной страны.

Обложка ©

t.me / МИД России

Артур Лапсаков
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