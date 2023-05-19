Песков: США и Россия не ведут контактов по вопросу контроля над вооружениями
Между США и РФ не ведутся субстантивные контакты по вопросу контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал законопроект о выходе из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), внесенный в Конгресс США. Он указал, что данные темы являются чрезвычайно важными не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира.
"И сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьёзных, субстантивных контактов по этим вопросам не ведётся между Москвой и Вашингтоном", — отметил он.
Песков также добавил, что ответственность за печальную ситуацию по контролю над вооружениями лежит на Штатах. По его словам, остатки договорной базы в этой сфере "ускользают из-под ног".
"Последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области ускользают из-под ног, время сокращается как шагреневая кожа. Поэтому здесь ситуация печальная и ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне", — указал представитель Кремля.
Ранее Лайф писал о том, что республиканцы внесли в Конгресс законопроект, в котором изложен призыв к администрации США выйти из договора с РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и устно, и письменно уведомляла США о своей позиции по ДСНВ. В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. При этом в МИД РФ не исключили возвращения к диалогу.
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