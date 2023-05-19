Песков: США и Россия не ведут контактов по вопросу контроля над вооружениями

Между США и РФ не ведутся субстантивные контакты по вопросу контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал законопроект о выходе из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), внесенный в Конгресс США. Он указал, что данные темы являются чрезвычайно важными не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира.

"И сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьёзных, субстантивных контактов по этим вопросам не ведётся между Москвой и Вашингтоном", — отметил он.

Песков также добавил, что ответственность за печальную ситуацию по контролю над вооружениями лежит на Штатах. По его словам, остатки договорной базы в этой сфере "ускользают из-под ног".