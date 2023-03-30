Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ, заявили в МИД

Россия и устно и письменно уведомляла США о своей позиции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее заместитель официального представителя американского Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Вашингтон якобы официально не получал сообщений от Москвы о приостановке всех уведомлений в рамках ДСНВ.

"Не могу объяснить, почему вокруг этого такая чехарда. Потому что мы и устно им сказали, и письменно передали нашу позицию в форме ноты МИД", — подчеркнул Рябков.

Замглавы дипведомства отметил, что тут нет каких-либо недосказанностей или двусмысленностей. При этом, указал Рябков, Соединённые Штаты со своей стороны ни в каком формате не уведомляли Россию о приостановлении ДСНВ.

"Такого они не говорили. И если бы они в рамках своих процедур, которые отличаются, как я понимаю, от наших, приостановили выполнение — в полном объёме или частично, что тоже возможно, — выполнение Договора, тогда, наверное, у них было бы право не передавать нам уведомления", — объяснил дипломат.

Но так как Вашингтон этого не сделал, в Москве исходят из того, что своим решением не передавать данные в рамках полугодовых обменов США нарушили своё обязательство в рамках договора, заключил Рябков.