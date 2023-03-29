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29 марта, 05:08

Лавров: Никаких контактов по ДСНВ с американцами не ведётся

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии контактов между Россией и США по ДСНВ

Москва в настоящее время не имеет никаких контактов с Вашингтоном по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведётся", — цитирует слова министра иностранных дел ТАСС.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры с США по устранению озабоченностей России по ДСНВ уже невозможны. Вашингтону следовало раньше договариваться с Москвой, подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Как сообщал Лайф, в конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. При этом в МИД РФ не исключили возвращения к диалогу, но лишь в том случае, если власти Соединённых Штатов Америки сделают шаги по деэскалации.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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