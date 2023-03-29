Лавров: Никаких контактов по ДСНВ с американцами не ведётся
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии контактов между Россией и США по ДСНВ
Москва в настоящее время не имеет никаких контактов с Вашингтоном по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведётся", — цитирует слова министра иностранных дел ТАСС.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры с США по устранению озабоченностей России по ДСНВ уже невозможны. Вашингтону следовало раньше договариваться с Москвой, подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Как сообщал Лайф, в конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. При этом в МИД РФ не исключили возвращения к диалогу, но лишь в том случае, если власти Соединённых Штатов Америки сделают шаги по деэскалации.
ТАСС / Валерий Шарифулин