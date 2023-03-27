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26 марта, 21:22

Ульянов пояснил, что США нужно сделать для возобновления работы по ДСНВ

Ульянов: Предпосылки для диалога с США по стратегической стабильности не просматриваются

Пока не видно каких-либо предпосылок для восстановления диалога России и США по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В настоящее время предпосылки для восстановления российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности не просматриваются", — сказал он в интервью "Известиям".

Дипломат отметил, что для восстановления диалога США и России по ДСНВ Вашингтону нужно отказаться от враждебной политики в отношении Москвы.

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"В условиях, когда США прямо ставят перед коллективным Западом задачу нанести "стратегическое поражение" нашей стране, "бизнес как всегда" в делах стратегической значимости совершенно невозможен", — пояснил Ульянов.

Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом в МИД РФ не исключили возвращения к диалогу, но лишь в том случае, если власти США сделают шаги по деэскалации. А недавно американские власти пожаловались на "некорректность" решения России по этому вопросу.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

Андрей Григорьев
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