Ульянов пояснил, что США нужно сделать для возобновления работы по ДСНВ
Ульянов: Предпосылки для диалога с США по стратегической стабильности не просматриваются
Пока не видно каких-либо предпосылок для восстановления диалога России и США по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В настоящее время предпосылки для восстановления российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности не просматриваются", — сказал он в интервью "Известиям".
Дипломат отметил, что для восстановления диалога США и России по ДСНВ Вашингтону нужно отказаться от враждебной политики в отношении Москвы.
"В условиях, когда США прямо ставят перед коллективным Западом задачу нанести "стратегическое поражение" нашей стране, "бизнес как всегда" в делах стратегической значимости совершенно невозможен", — пояснил Ульянов.
Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом в МИД РФ не исключили возвращения к диалогу, но лишь в том случае, если власти США сделают шаги по деэскалации. А недавно американские власти пожаловались на "некорректность" решения России по этому вопросу.
ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA