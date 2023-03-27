Ульянов пояснил, что США нужно сделать для возобновления работы по ДСНВ

Пока не видно каких-либо предпосылок для восстановления диалога России и США по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В настоящее время предпосылки для восстановления российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности не просматриваются", — сказал он в интервью "Известиям".

Дипломат отметил, что для восстановления диалога США и России по ДСНВ Вашингтону нужно отказаться от враждебной политики в отношении Москвы.