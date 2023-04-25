КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 03:34

Российский МИД счёл невозможным появление замены ДСНВ

Дипломат Ермаков: Сейчас невозможно выработать документ на замену ДСНВ

На сегодняшний день нет возможности выработать документ, способный заменить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Причина в общей геополитической ситуации. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"В нынешней обстановке таких перспектив не просматривается. Контроль над вооружениями неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации", — заявил Ермаков ТАСС.

Он добавил, что любые серьёзные шаги в данной сфере всегда связаны с политикой в отношениях двух стран, которые договариваются по вопросу о ядерном оружии.

В МИД заявили о растущих рисках прямого военного столкновения России с США

В МИД заявили о растущих рисках прямого военного столкновения России с США

Ранее Ермаков заявил, что американская глобальная система противоракетной обороны подрывает стратегическую стабильность. Россия и Китай решили вместе оценивать действия Запада в этой сфере.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Анатолий Симоненко
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