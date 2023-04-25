Российский МИД счёл невозможным появление замены ДСНВ
Дипломат Ермаков: Сейчас невозможно выработать документ на замену ДСНВ
На сегодняшний день нет возможности выработать документ, способный заменить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Причина в общей геополитической ситуации. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"В нынешней обстановке таких перспектив не просматривается. Контроль над вооружениями неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации", — заявил Ермаков ТАСС.
Он добавил, что любые серьёзные шаги в данной сфере всегда связаны с политикой в отношениях двух стран, которые договариваются по вопросу о ядерном оружии.
Ранее Ермаков заявил, что американская глобальная система противоракетной обороны подрывает стратегическую стабильность. Россия и Китай решили вместе оценивать действия Запада в этой сфере.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin