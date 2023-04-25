Российский МИД счёл невозможным появление замены ДСНВ

На сегодняшний день нет возможности выработать документ, способный заменить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Причина в общей геополитической ситуации. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"В нынешней обстановке таких перспектив не просматривается. Контроль над вооружениями неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации", — заявил Ермаков ТАСС.

Он добавил, что любые серьёзные шаги в данной сфере всегда связаны с политикой в отношениях двух стран, которые договариваются по вопросу о ядерном оружии.