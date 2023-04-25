В МИД заявили о растущих рисках прямого военного столкновения России с США

Риски прямого военного столкновения России с Соединёнными Штатами неуклонно растут. Об этом заявил глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В интервью ТАСС он отметил, что если США будут по-прежнему идти "курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооружённому конфликту", то судьбу ДСНВ можно считать предрешённой. Ермаков заметил при этом, что если США доведут до столкновения двух крупнейших ядерных держав, уже придётся беспокоиться не о ДСНВ, а о "судьбах всего мира".