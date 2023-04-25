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24 апреля, 22:42

В МИД заявили о растущих рисках прямого военного столкновения России с США

Дипломат Ермаков: Риски прямого военного столкновения России и США растут

Риски прямого военного столкновения России с Соединёнными Штатами неуклонно растут. Об этом заявил глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В интервью ТАСС он отметил, что если США будут по-прежнему идти "курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооружённому конфликту", то судьбу ДСНВ можно считать предрешённой. Ермаков заметил при этом, что если США доведут до столкновения двух крупнейших ядерных держав, уже придётся беспокоиться не о ДСНВ, а о "судьбах всего мира".

"Это лишний раз подтверждает тот факт, что наиболее острая угроза сегодня связана не столько с динамикой стимулов для первого массированного удара, купировать которые во многом призваны такие соглашения, как ДСНВ, сколько с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав", — сказал дипломат и добавил, что "эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут".

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Напомним, ранее Блинкен назвал бомбардировки японских городов мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и страдания. При этом он забыл упомянуть роль США в этой трагедии.

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Андрей Григорьев
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