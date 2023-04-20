"Не знаем, что делать": Ядерное оружие России и Китая признали проблемой в США

Планы США противостоять России и Китаю на мировой арене ограничены тем фактом, что обе эти страны — ядерные державы. Об этом пишут обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли.

"Мы не знаем, что делать", — приводят они слова экс-сотрудника Пентагона Генри Сокольского.

Обозреватели отмечают также, что Китай даже намерен расширить свой ядерный потенциал — и это может изменить баланс сил на международной арене. В Капитолии в связи с этим идёт дискуссия, нужен ли США совершенно иной подход.

"Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединённым российско-китайским силам", — говорится в публикации.