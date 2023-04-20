"Не знаем, что делать": Ядерное оружие России и Китая признали проблемой в США
NYT: США не знают, как противостоять России и Китаю, из-за их ядерного оружия
Планы США противостоять России и Китаю на мировой арене ограничены тем фактом, что обе эти страны — ядерные державы. Об этом пишут обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли.
"Мы не знаем, что делать", — приводят они слова экс-сотрудника Пентагона Генри Сокольского.
Обозреватели отмечают также, что Китай даже намерен расширить свой ядерный потенциал — и это может изменить баланс сил на международной арене. В Капитолии в связи с этим идёт дискуссия, нужен ли США совершенно иной подход.
"Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединённым российско-китайским силам", — говорится в публикации.
Однако некоторые политики говорят об обратном — что это будет "чрезмерной реакцией". А ещё называют безумием не учитывать риск того, что США придётся вести сразу две ядерные войны одновременно.
Напомним, ранее Блинкен назвал бомбардировки японских городов мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и страдания. При этом он "забыл" упомянуть роль США в этой трагедии.
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