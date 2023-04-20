КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 03:49

"Не знаем, что делать": Ядерное оружие России и Китая признали проблемой в США

NYT: США не знают, как противостоять России и Китаю, из-за их ядерного оружия

Планы США противостоять России и Китаю на мировой арене ограничены тем фактом, что обе эти страны — ядерные державы. Об этом пишут обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли.

"Мы не знаем, что делать", — приводят они слова экс-сотрудника Пентагона Генри Сокольского.

Обозреватели отмечают также, что Китай даже намерен расширить свой ядерный потенциал — и это может изменить баланс сил на международной арене. В Капитолии в связи с этим идёт дискуссия, нужен ли США совершенно иной подход.

"Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединённым российско-китайским силам", — говорится в публикации.

Однако некоторые политики говорят об обратном — что это будет "чрезмерной реакцией". А ещё называют безумием не учитывать риск того, что США придётся вести сразу две ядерные войны одновременно.

Медведев назвал "лживыми тварями" западных лидеров за лицемерные заявления о ядерной войне

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Напомним, ранее Блинкен назвал бомбардировки японских городов мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и страдания. При этом он "забыл" упомянуть роль США в этой трагедии.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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