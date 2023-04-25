Американские противоракеты заставили Россию и Китай работать вместе
Дипломат Ермаков: Россия и Китай совместно оценят потенциал глобальной ПРО США
Американская глобальная система противоракетной обороны (ПРО) подрывает стратегическую стабильность. Россия и Китай решили вместе оценивать действия Запада в этой сфере. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Любые приготовления западных стран в данной сфере будем оценивать, в том числе совместно с нашими китайскими друзьями, именно под углом наращивания потенциала глобальной ПРО США, явным образом подрывающей стратегическую стабильность", — приводит ТАСС его слова.
Ермаков напомнил, что и многие другие страны продолжат совершенствовать своё оружие — как ракеты, так и противоракеты. Москву беспокоит тот факт, что Вашингтон и его союзники всё больше интегрируют свои системы, при этом глобальная ПРО США уже ничем не ограничена.
Ранее стало известно, что в России продумываются военные операции нового вида в сфере применения ядерного оружия, цель которых — защита от возможной агрессии со стороны США. Авторы журнала "Военная мысль" указали, что в США разрабатывают план разгрома России в форме "стратегической (глобальной) многосферной операции". Этот план предполагает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% стратегических ядерных сил России.
Минобороны РФ