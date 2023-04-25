КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 00:21

Американские противоракеты заставили Россию и Китай работать вместе

Дипломат Ермаков: Россия и Китай совместно оценят потенциал глобальной ПРО США

Американская глобальная система противоракетной обороны (ПРО) подрывает стратегическую стабильность. Россия и Китай решили вместе оценивать действия Запада в этой сфере. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Любые приготовления западных стран в данной сфере будем оценивать, в том числе совместно с нашими китайскими друзьями, именно под углом наращивания потенциала глобальной ПРО США, явным образом подрывающей стратегическую стабильность", — приводит ТАСС его слова.

Ермаков напомнил, что и многие другие страны продолжат совершенствовать своё оружие — как ракеты, так и противоракеты. Москву беспокоит тот факт, что Вашингтон и его союзники всё больше интегрируют свои системы, при этом глобальная ПРО США уже ничем не ограничена.

В МИД заявили о растущих рисках прямого военного столкновения России с США

В МИД заявили о растущих рисках прямого военного столкновения России с США

Ранее стало известно, что в России продумываются военные операции нового вида в сфере применения ядерного оружия, цель которых — защита от возможной агрессии со стороны США. Авторы журнала "Военная мысль" указали, что в США разрабатывают план разгрома России в форме "стратегической (глобальной) многосферной операции". Этот план предполагает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% стратегических ядерных сил России.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров