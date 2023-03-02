В России продумывают новый вид военных операций для противодействия США

В России продумываются военные операции нового вида в сфере применения ядерного оружия, цель которых – защита от возможной агрессии со стороны США. Об этом говорится в журнале для военачальников "Военная мысль", который издаётся Минобороны.

В статье отмечается (PDF-файл), что США постепенно теряют лидерство в мире. В результате они становятся всё агрессивнее по отношению к России, её называют главной виновницей происходящего. По версии авторов материала, в США разрабатывают план разгрома России в форме "Стратегической (глобальной) многосферной операции". Этот план предполагает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% стратегических ядерных сил России. А также нейтрализацию оставшихся в РФ и стартовавших носителей ядерного оружия. Для этой цели США могут применить глобальную систему противоракетной обороны и затем нанести ядерный удар по России.

"Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению РФ путем проведения стратегической многосферной операции отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания", — пишет издание.

Этот вид операций предусматривает применение новейших военных технологий, современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений. Цель – отразить обычный мгновенный глобальный удар США и НАТО, а затем подавить американскую глобальную систему ПРО. Финальный этап операции предполагает нанесение ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

Как говорится в статье, убедительная демонстрация противнику того факта, что Россия способна противодействовать ядерной агрессии США, может предотвратить нападение со стороны Соединённых Штатов.