В России продумывают новый вид военных операций для противодействия США
"Военная мысль": Разрабатываются новые операции с ядерным оружием для защиты от США
В России продумываются военные операции нового вида в сфере применения ядерного оружия, цель которых – защита от возможной агрессии со стороны США. Об этом говорится в журнале для военачальников "Военная мысль", который издаётся Минобороны.
В статье отмечается (PDF-файл), что США постепенно теряют лидерство в мире. В результате они становятся всё агрессивнее по отношению к России, её называют главной виновницей происходящего. По версии авторов материала, в США разрабатывают план разгрома России в форме "Стратегической (глобальной) многосферной операции". Этот план предполагает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% стратегических ядерных сил России. А также нейтрализацию оставшихся в РФ и стартовавших носителей ядерного оружия. Для этой цели США могут применить глобальную систему противоракетной обороны и затем нанести ядерный удар по России.
"Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению РФ путем проведения стратегической многосферной операции отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания", — пишет издание.
Этот вид операций предусматривает применение новейших военных технологий, современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений. Цель – отразить обычный мгновенный глобальный удар США и НАТО, а затем подавить американскую глобальную систему ПРО. Финальный этап операции предполагает нанесение ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
Как говорится в статье, убедительная демонстрация противнику того факта, что Россия способна противодействовать ядерной агрессии США, может предотвратить нападение со стороны Соединённых Штатов.
Как рассказывал Лайф, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерный потенциал России стал сдерживающим фактором для горячих голов на Западе.
Министерство обороны РФ