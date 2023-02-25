Медведев: Ядерный потенциал России сдерживает горячие головы на Западе

Ядерный потенциал России стал сдерживающим фактором для горячих голов на Западе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала "Национальная оборона".

"Наиболее мощным сдерживающим фактором для особо горячих голов при погонах натовского образца выступает ядерный потенциал, которым обладает Россия. Оружия, в том числе современного и высокоточного, у нас достаточно", — написал он.

По словам Медведева, пока что Запад понимает это, поэтому не спешит открыто вступать с РФ в военное противостояние в порядке "шефской помощи". При этом противники России продолжают вести гибридную войну, в том числе и кибервойну. Они заручились поддержкой IT-гигантов, которые "далеко не бескорыстны".

"У нас никаких "шефов" нет. Россия самодостаточна. Мы защищаем Родину и соотечественников. Давить на нас бессмысленно, приказывать и запугивать — бесполезно", — подчеркнул Медведев.