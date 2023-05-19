Республиканцы внесли в Конгресс США законопроект о выходе из ДСНВ

Республиканцы внесли в Конгресс законопроект, в котором изложен призыв к администрации США выйти из российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Также группа сенаторов рекомендует рассмотреть вопрос об укреплении ядерных сил страны.

"Конгресс считает, что в связи с фактическим выходом России из Нового ДСНВ и ядерной экспансией Китая Новый ДСНВ больше не отвечает национальным интересам США и Соединённые Штаты должны выйти из него", — указано в тексте законопроекта на сайте сенатского Комитета по международным отношениям.

Призывы хоть и носят рекомендательный характер, законопроект обязывает Госдеп и Пентагон представить Конгрессу доклад о состоянии ядерных сил Штатов и план устранения недостатков сил ядерного сдерживания страны. Сенаторы также потребовали, чтобы в соглашениях с Россией были ограничены ядерные силы РФ и Китая.