Республиканцы внесли в Конгресс США законопроект о выходе из ДСНВ
В Конгресс внесли законопроект о выходе из ДСНВ и укреплении ядерных сил США
Республиканцы внесли в Конгресс законопроект, в котором изложен призыв к администрации США выйти из российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Также группа сенаторов рекомендует рассмотреть вопрос об укреплении ядерных сил страны.
"Конгресс считает, что в связи с фактическим выходом России из Нового ДСНВ и ядерной экспансией Китая Новый ДСНВ больше не отвечает национальным интересам США и Соединённые Штаты должны выйти из него", — указано в тексте законопроекта на сайте сенатского Комитета по международным отношениям.
Призывы хоть и носят рекомендательный характер, законопроект обязывает Госдеп и Пентагон представить Конгрессу доклад о состоянии ядерных сил Штатов и план устранения недостатков сил ядерного сдерживания страны. Сенаторы также потребовали, чтобы в соглашениях с Россией были ограничены ядерные силы РФ и Китая.
Согласно инициативе, США в одностороннем порядке запрещено сокращать арсеналы и "поступаться" противоракетной обороной страны.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и устно, и письменно уведомляла США о своей позиции по ДСНВ. Напомним, президент России Владимир Путин в конце февраля подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. При этом в МИД РФ не исключили возвращения к диалогу, но лишь в том случае, если власти США сделают шаги по деэскалации.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin