Россия заявила о непреклонности позиции по ДСНВ после контрмер США

Россия не собирается менять собственную позицию после объявления Госдепартаментом контрмер, которые касаются Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Заявление об этом размещено в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне.

"Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию. Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России "стратегическое поражение", — сказано в сообщении диппредставительства РФ.

В дипмиссии также подчеркнули, что Россия ответственно подходит к своим обязательствам в области контроля над вооружениями и продолжает придерживаться центральных ограничений ДСНВ на численность СНВ. Это, по данным посольства, даёт возможность поддерживать требуемый уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере.