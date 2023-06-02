Блинкен заявил о желании США усадить Россию за стол переговоров по Украине

Вашингтон приветствует любую инициативу по Украине, которая сможет привести к мирным переговорам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведёт Россию за стол переговоров", — сказал он в ходе выступления в мэрии Хельсинки.

По словам Блинкена, США готовы поддержать усилия Китая, Бразилии и любой другой страны, которая поможет найти путь к "справедливому миру на Украине".