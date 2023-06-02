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2 июня, 10:31

Блинкен заявил о желании США усадить Россию за стол переговоров по Украине

Блинкен: США поддержат любую инициативу, которая приведёт Россию к переговорам

Вашингтон приветствует любую инициативу по Украине, которая сможет привести к мирным переговорам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведёт Россию за стол переговоров", — сказал он в ходе выступления в мэрии Хельсинки.

По словам Блинкена, США готовы поддержать усилия Китая, Бразилии и любой другой страны, которая поможет найти путь к "справедливому миру на Украине".

Какие территории потеряет Украина из-за отказа переговоров с Россией

Какие территории потеряет Украина из-за отказа переговоров с Россией

Ранее Лайф рассказывал, что специальный китайский представитель по делам Евразии Ли Хуэй в ходе поездки в Европу заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь на Украине. Он также выступил за то, чтобы сохранить новые регионы в составе России.

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ТАСС / AP / Sergei Grits

Николь Вербер
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