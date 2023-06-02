Блинкен заявил о желании США усадить Россию за стол переговоров по Украине
Блинкен: США поддержат любую инициативу, которая приведёт Россию к переговорам
Вашингтон приветствует любую инициативу по Украине, которая сможет привести к мирным переговорам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведёт Россию за стол переговоров", — сказал он в ходе выступления в мэрии Хельсинки.
По словам Блинкена, США готовы поддержать усилия Китая, Бразилии и любой другой страны, которая поможет найти путь к "справедливому миру на Украине".
Ранее Лайф рассказывал, что специальный китайский представитель по делам Евразии Ли Хуэй в ходе поездки в Европу заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь на Украине. Он также выступил за то, чтобы сохранить новые регионы в составе России.
ТАСС / AP / Sergei Grits