Какие территории потеряет Украина из-за отказа переговоров с Россией Украинский конфликт теперь развивается по сценарию России, а отказ США поддерживать Киев станет для Вашингтона повторением ситуации с выходом из Афганистана. 26 мая, 23:40 Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны "Стрела-10" в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Какое будущее ждёт Украину

Западные СМИ начали подсчитывать потери украинских территорий и сделали вывод, что если в ближайшее время Киев не сядет за стол переговоров, то и дальше будет лишаться областей.

"Конфликт на Украине теперь идёт по российскому сценарию", — решили в 19FortyFive, и теперь, по словам автора публикации, бывшего подполковника армии США и редактора издания Дэниела Дэвиса, военная победа Украины невозможна. Сценарий конфликта переписывает российская сторона. Это доказывает ситуация на поле боя.

— За последние 15 месяцев Киев проиграл четыре крупных городских сражения против Москвы: в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре и Артёмовске, — отмечают в 19FortyFive. — В этих четырёх городских сражениях Украина потеряла десятки тысяч убитыми и ранеными, а также огромное количество техники и боеприпасов. Для восстановления у Киева, в отличие от России, нет ресурсов, ведь для этого нужна ещё и функционирующая промышленность.

Украинский Т-64. Фото © Getty Images / NurPhoto

Поэтому продолжение борьбы в надежде на военную победу над Россией может обернуться для Украины потерей новых территорий, делает вывод издание.

При том, что руководство Польши, Румынии и Венгрии неоднократно выражало беспокойство об этнических соплеменниках, которых необходимо защитить на Украине. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ещё в сентябре напоминал, что западные территории Украины будут в безопасности от России, если временно перейдут под протекторат польского государства. А до этого швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщало о том, что Вашингтон готов якобы расплатиться 20% Украины взамен на заморозку конфликта, но после вызванного скандала удалило свою статью.

Украинские солдаты. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Польские политики давно обсудили проект раздела Украины с администрацией Белого дома. О наличии таких переговоров предупреждал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ещё в прошлом году. Похоже, эти договоренности выходят на новый старт.

Сегодня о необходимости деления Украины заявил и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, предупредив об опасности для всего мира, если Киев получит ядерное оружие. Он обозначил три сценария "исчезновения Украины". Согласно первому, в случае аншлюса и остатков киевской государственности продолжение военных действий с Россией станет неизбежностью, угрожая перерасти в третью мировую войну. Второй вариант предусматривает разделение Украины между Россией и рядом государств Евросоюза, третий — наиболее предпочтительный для нашей страны сценарий — позволит западным землям Украины присоединиться к Евросоюзу, а остальной части страны войти в состав РФ, что гарантирует отсутствие предпосылок к мировой войне на продолжительное время.

Раздел Украины. Инфографика © LIFE

Проигрыш и выход США из украинского проекта

О том, что Москва перехватила инициативу в конфликте, давно говорят даже американские экономисты. Например, Джеффри Сакс на одном из ток-шоу напомнил, что именно США помогли организовать Майдан и свергнуть Януковича в феврале 2014 года. А затем вложили в украинскую армию миллиарды долларов. Вашингтон, по его мнению, действует на Украине по "афганскому сценарию".

— Мы заманили ещё одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, потому что это плохо сработает для Украины. Это катастрофа. Это похоже на "афганский сценарий", — говорит Джеффри Сакс.

Конфликт Киева и Москвы он относит к так называемым "войнам лжи", на которых специализируется Запад.

— Что касается Украины, мы знали — наши дипломаты знали и предупреждали, что продолжающееся давление со стороны военно-промышленного комплекса с целью расширения НАТО на Украину спровоцирует войну. Но они никогда не говорили об этом американскому народу. Они никогда этого не объясняли. И до сих пор они не объяснили, из-за чего эта война на самом деле, — объяснил Сакс.

Американский экономист Джеффри Сакс. Фото © Getty Images / Horacio Villalobos

Это высказывание принялись комментировать и ближайшие европейские соседи Украины — польские СМИ. Так, портал Mysl Polska назвал "мирный план" Зеленского позорным, так как он не поможет Киеву урегулировать конфликт с Россией.

Польская пресса также разбирает шесть принципов, которые должен содержать мирный план, предложенный экономистом. Речь идёт о неприсоединении Украины к Североатлантическому альянсу и вхождении этой страны в состав Европейского союза в строго нейтральном статусе. Документ должен обеспечить нейтралитет Киева, ограничить поставки вооружения для украинской стороны из стран НАТО. Пятым пунктом мирного соглашения должен стать отказ Европейского союза от любых санкций против РФ и восстановление взаимной торговли. При этом инициативу должны поддержать Совет Безопасности ООН и ряд других стран.

Авторы Дмитрий Шестопалов