Китайский переговорщик по Украине предлагал Европе сохранить новые регионы в составе РФ

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время визита в Европу предлагал немедленно прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Ли Хуэй, который отправился в Европу для продвижения китайского мирного плана, передал послание европейским политикам: "Союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те территории, которые она в настоящее время занимает". Китайский дипломат призвал положить конец конфликту на Украине.

Тем временем представители ЕС, по данным издания, заявили, что "невозможно отделить Европу от Америки и что Европа не откажется от поддержки Украины".