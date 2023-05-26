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26 мая, 12:53

Китайский переговорщик по Украине предлагал Европе сохранить новые регионы в составе РФ

WSJ: Ли Хуэй призвал сохранить новые регионы в составе РФ

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время визита в Европу предлагал немедленно прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Ли Хуэй, который отправился в Европу для продвижения китайского мирного плана, передал послание европейским политикам: "Союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те территории, которые она в настоящее время занимает". Китайский дипломат призвал положить конец конфликту на Украине.

Тем временем представители ЕС, по данным издания, заявили, что "невозможно отделить Европу от Америки и что Европа не откажется от поддержки Украины".

Зеленский встретился со спецпредставителем Правительства КНР Хуэем

Зеленский встретился со спецпредставителем Правительства КНР Хуэем

Напомним, специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй сегодня посетил российский МИД, где провёл переговоры по урегулированию конфликта на Украине с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Китайский дипломат покинул здание МИД без комментариев.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова
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