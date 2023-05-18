Зеленский встретился со спецпредставителем Правительства КНР Хуэем
Владимир Зеленский встретился на Украине со спецпредставителем Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем. Об этом рассказал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
"Во время визита на Украину спецпредставителя Ли Хуэя президент Украины Владимир Зеленский встретился с ним. Ли Хуэй также провёл встречи с другими украинскими официальными лицами", — отметил он.
Ранее Лайф писал о том, что во время визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу в Ахене, где проходят обучение украинские военнослужащие.
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