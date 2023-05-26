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26 мая, 11:11

Китайский переговорщик по Украине прибыл в МИД России

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй прибыл в МИД России на переговоры с Лавровым

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй приехал в российский МИД, где проведёт переговоры по урегулированию конфликта на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Также у Ли Хуэя в Москве запланированы переговоры с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.

SCMP: Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Брюссель перед поездкой в Москву

SCMP: Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Брюссель перед поездкой в Москву

Как рассказывал Лайф, перед этим Ли Хуэй посетил Украину. Всё это — части европейского турне делегации китайских дипломатов в целях урегулирования украинского конфликта. МИД КНР анонсировал, что Ли Хуэй посетит пять стран — Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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