Китайский переговорщик по Украине прибыл в МИД России
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй прибыл в МИД России на переговоры с Лавровым
Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй приехал в российский МИД, где проведёт переговоры по урегулированию конфликта на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Также у Ли Хуэя в Москве запланированы переговоры с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.
Как рассказывал Лайф, перед этим Ли Хуэй посетил Украину. Всё это — части европейского турне делегации китайских дипломатов в целях урегулирования украинского конфликта. МИД КНР анонсировал, что Ли Хуэй посетит пять стран — Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.
VK / МИД России