Китайский переговорщик по Украине прибыл в МИД России

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй приехал в российский МИД, где проведёт переговоры по урегулированию конфликта на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Также у Ли Хуэя в Москве запланированы переговоры с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.