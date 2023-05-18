SCMP: Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Брюссель перед поездкой в Москву
Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй намерен посетить Брюссель перед поездкой в Москву. Об этом пишет газета South China Morning Post.
По данным источников, в Бельгии у Ли Хуэя запланирована встреча с управляющим директором по странам Азии и Океании ЕС Гуннаром Вигандом. При этом изначально в его графике Брюссель не указывался.
Согласно анонсу МИД Китая, после Украины Ли Хуэй направится в Польшу. Также в его расписании посещение Франции, Германии и России. Поездки китайский делегат совершает в рамках европейского турне по урегулированию украинского конфликта. При этом ранее Лайф писал, что ЕС решил пересмотреть отношения с Китаем на фоне его миротворческих усилий.