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17 мая, 22:16

SCMP: Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Брюссель перед поездкой в Москву

Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй намерен посетить Брюссель перед поездкой в Москву. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным источников, в Бельгии у Ли Хуэя запланирована встреча с управляющим директором по странам Азии и Океании ЕС Гуннаром Вигандом. При этом изначально в его графике Брюссель не указывался.

На Украину прибыл спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй

На Украину прибыл спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй

Согласно анонсу МИД Китая, после Украины Ли Хуэй направится в Польшу. Также в его расписании посещение Франции, Германии и России. Поездки китайский делегат совершает в рамках европейского турне по урегулированию украинского конфликта. При этом ранее Лайф писал, что ЕС решил пересмотреть отношения с Китаем на фоне его миротворческих усилий.

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Артур Лапсаков
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