SCMP: Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Брюссель перед поездкой в Москву

Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй намерен посетить Брюссель перед поездкой в Москву. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным источников, в Бельгии у Ли Хуэя запланирована встреча с управляющим директором по странам Азии и Океании ЕС Гуннаром Вигандом. При этом изначально в его графике Брюссель не указывался.