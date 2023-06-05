Американский разведчик раскрыл настоящую судьбу Залужного
Экс-разведчик ВС США Риттер: Залужный получил тяжёлое ранение под Херсоном
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный жив, но тяжело ранен в результате ракетного удара ВКС РФ под Херсоном. Об этом сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на ютуб-канале Judging Freedom.
По словам офицера, российские военные ликвидировали многих украинских разведчиков, которые тесно сотрудничали с коллегами из США и Великобритании.
Лайф напоминает, что главком ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая, чем вызвал множество домыслов. Пользователи строили самые разные догадки и выдвигали версии. Российские СМИ сообщали, что Залужный был сильно ранен в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. 25 мая депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала их совместное фото, подписав его фразой: "Скоро всё узнаете", а после видео с "пропавшим" главкомом ВСУ запостил украинский блогер Анатолий Штефан. В конце мая МВД РФ объявило Залужного в розыск.
t.me / CinCAFU