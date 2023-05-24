СМИ узнали, что главком ВСУ Залужный после ранения и трепанации не сможет продолжать службу
РИА "Новости": Главком ВСУ Залужный получил ранения под Херсоном при ударе ВС РФ
Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, не появлявшийся на публике с начала мая, получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту под Херсоном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
По его данным, ранение произошло как раз в начале мая. Залужному сделали трепанацию черепа, и, по прогнозам, главком ВСУ будет жить, но продолжать службу не сможет.
"В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В Киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа", — добавил собеседник агентства.
Напомним, Залужный перестал появляться на публике в начале мая, когда отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО. Пользователи Сети начали строить самые разные теории, что разозлило киевские власти, а замминистра обороны Незалежной Анне Маляр пришлось уверять, что Залужный находится на рабочем месте. А по данным хакеров, главком получил серьёзные ранения и, скорее всего, не жилец. Тем временем Киев бодро рапортует об успехах Залужного.