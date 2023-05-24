СМИ узнали, что главком ВСУ Залужный после ранения и трепанации не сможет продолжать службу

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, не появлявшийся на публике с начала мая, получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту под Херсоном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его данным, ранение произошло как раз в начале мая. Залужному сделали трепанацию черепа, и, по прогнозам, главком ВСУ будет жить, но продолжать службу не сможет.