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24 мая, 11:59

СМИ узнали, что главком ВСУ Залужный после ранения и трепанации не сможет продолжать службу

РИА "Новости": Главком ВСУ Залужный получил ранения под Херсоном при ударе ВС РФ

<p>Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%94%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_05.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY</p>

Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, не появлявшийся на публике с начала мая, получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту под Херсоном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его данным, ранение произошло как раз в начале мая. Залужному сделали трепанацию черепа, и, по прогнозам, главком ВСУ будет жить, но продолжать службу не сможет.

"В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В Киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа", — добавил собеседник агентства.

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Напомним, Залужный перестал появляться на публике в начале мая, когда отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО. Пользователи Сети начали строить самые разные теории, что разозлило киевские власти, а замминистра обороны Незалежной Анне Маляр пришлось уверять, что Залужный находится на рабочем месте. А по данным хакеров, главком получил серьёзные ранения и, скорее всего, не жилец. Тем временем Киев бодро рапортует об успехах Залужного.

Александра Вишнякова
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