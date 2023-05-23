"Найдут мёртвым": Экстрасенс раскрыл страшную судьбу пропавшего командующего ВСУ Залужного

Пропавший из медиапространства главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный жив, но ненадолго. Как рассказал Лайфу экстрасенс Андрей Чуканов, украинский военачальник находится в положении марионетки, которой мстят и хотят навредить. Всё это, отметил ясновидящий, осложняется алкоголизмом.

"У него зависимость, он бухает очень сильно. Он как марионетка в кругу обмана. Они заигрались в эту игру... Они должны были исчезновение сделать как фейк. Его сейчас прячут. Он должен умереть, на нём стоит смерть, разрушение, отчаяние. Это должен был быть фейк, игра, манипуляция, где замешана не только украинская структура, но и что-то ещё", — поделился он.

Чуканов увидел, как Залужного, погубленного тягой к воровству, куда-то увозят. Экстрасенс считает, что военачальник перешёл дорогу кому-то из вышестоящего украинского руководства и был подставлен. Теперь его избивают и хотят убить, хотя изначально собирались просто похитить, обвинив Россию. Однако плачевное здоровье главкома вынуждает виновников просто "грохнуть" его, отметил собеседник Лайфа.

В конечном итоге, добавил ясновидящий, уже через неделю будет найдено его подброшенное тело. Что касается других проблем Залужного, то у него разлад в семье, проблемы с потенцией, печенью, а также больные ноги и слабое сердце.