На Украине показали видео речи главкома ВСУ и породили ещё больше слухов о его смерти

Национальный университет "Одесская юридическая академия" (НУ ОЮА) опубликовал видео выступления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на открытии Международной конференции в честь Дня науки 20 мая. По-видимому, так на Украине попытались развеять слухи о том, что главком украинских войск мёртв.

Организаторы попытались изобразить, будто бы Залужный выступает по видео-конференц-связи, однако это выглядит сомнительно, отмечают пользователи Сети, так как ни одного вопроса украинскому главкому задано не было и в диалоге он также не участвовал. Некоторые комментаторы считают, что видео было записано заранее.