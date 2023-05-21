На Украине показали видео речи главкома ВСУ и породили ещё больше слухов о его смерти
Одесский вуз показал видео выступления Залужного на фоне слухов о его смерти
Национальный университет "Одесская юридическая академия" (НУ ОЮА) опубликовал видео выступления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на открытии Международной конференции в честь Дня науки 20 мая. По-видимому, так на Украине попытались развеять слухи о том, что главком украинских войск мёртв.
Выступление главкома ВСУ Залужного на открытии конференции в Одессе. Видео © НУ ОЮА
Организаторы попытались изобразить, будто бы Залужный выступает по видео-конференц-связи, однако это выглядит сомнительно, отмечают пользователи Сети, так как ни одного вопроса украинскому главкому задано не было и в диалоге он также не участвовал. Некоторые комментаторы считают, что видео было записано заранее.
Напомним, 10 мая Залужный отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО, сославшись на напряжённую ситуацию на Украине. После этого в Сети появились слухи о том, что главкома ВСУ могли ликвидировать. Киев разозлили эти сообщения, и замминистра обороны Анне Маляр пришлось отдельно заявлять, что Залужный жив. 12 мая он появился на ставке Владимира Зеленского, но разговоры о том, что военачальник мёртв, не утихли. На днях Маляр заявила, что Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ.
НУ ОЮА