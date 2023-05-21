Что известно об исчезновении Залужного и кого поставят на его место Эксперты обсуждают несколько версий, куда мог пропасть главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и кто может претендовать на его место. 56089 56089 Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / President Of Ukraine

Вопрос, куда исчез киевский главком Валерий Залужный, прозванный в народе "бахмутским мясником", интересует не только украинцев. Множество версий того, что происходит с главой ВСУ, который пропал из инфополя, выдвинули за последнее время отечественные и западные эксперты. В последний раз его видели живым в конце апреля во Львове. Позднее появлялись интервью в текстовом виде. Поводом для распространения версий о ранении, смерти и аресте главкома стало его отсутствие на совещании с генералитетом НАТО.

Версия: Залужный арестован или убит

На Украине распространяются слухи о ликвидации генерала. Этому сопутствует шлейф закулисных интриг в офисе Зеленского. В течение прошлого года различные источники сообщали, что украинский президент и его окружение опасаются роста популярности Залужного, которого курируют США. Поэтому обсуждается вариант ареста или даже убийства генерала, которого затем объявят героем, погибшим в сражении.

Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ганна Маляр

Украинский оппозиционный политик Александр Лазарев заявил о том, что причиной исчезновения главкома может стать конфликт Залужного с администрацией президента Украины и с главой украинской разведки Кириллом Будановым.

— Варианты, которые обсуждаются по поводу пропажи Валерия Залужного, зачастую носят конспирологический характер и, как правило, сводятся к нескольким версиям. Киевское руководство может скрывать причину исчезновения, в случае если Залужный погиб, на фоне многочисленных неудач, — напоминает военный эксперт Борис Джерелиевский, перечисляя оставление Бахмута/Артёмовска, уничтожение складов. — Вряд ли Банковой хочется сейчас озвучивать его смерть.

Версия: Ранение или гибель Залужного под Бахмутом

В ряде украинских пабликов проходила информация, что главком ранен под Бахмутом и находится в госпитале, а также что он погиб во время одного из прилётов в ходе профилактики контрнаступления и серии ударов Российской армии по штабам. Эту информацию могут также стараться не афишировать, чтобы не подрывать боевой дух ВСУ, полагает эксперт. В этом случае в своё время его объявят погибшим при обороне Бахмута, объясняет Джерелиевский.

Версия: Залужного спрятали

Эксперты не исключают, что таинственная пропажа в итоге выльется в очередной пиар-ход Киева. А сам Залужный найдётся "где-то в бункере и разрабатывает сейчас какие-то новые планы вместе с американскими кураторами". Учитывая, что в окружении украинского президента Залужного считают врагом, а в Пентагоне на него делают ставку и защищают как запасную фигуру для смены власти в Киеве, версия может быть рабочей. Ранее тг-каналы распространяли информацию, что главком вот-вот появится в инфополе.

Главком ВСУ Валерий Залужный. Фото © President.gov.ua

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин полагает, что о ранении и смерти Залужного говорить преждевременно, поскольку даже во времена войны с фашистами военачальников такого уровня хоронили с почестями, и приводит в качестве примера смерть генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, который участвовал в покушении на Гитлера.

Версия: гибель главкома ВСУ, чтобы остановить конфликт

Однако если гибель главкома актуальна, то "вбросы" западных СМИ о необходимости заморозки украинского конфликта становятся понятны. Издание Politico сообщило, что Вашингтон готовит длительную заморозку украинского конфликта и проводит консультации. Ясно, что киевскому режиму это дало бы время и силы на модернизацию и восполнение потерь. В России к этим вариантам, похоже, относятся весьма прагматично. Политики не исключают вариантов урегулирования, но о мире пока "говорить рано".

— Никакие переговоры сейчас вообще не нужны, — считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. — Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства.

Поэтому в СМИ и появляются не только тексты о консервации украинского кейса, но и обоснования, для чего на Украину были потрачены такие огромные средства и почему западному обывателю нужно напрячься и ещё потратить внушительную сумму на неонацистский режим. Так, Bloomberg в очередной раз пытается легализовать тезис будущих вливаний в Киев при помощи частной разведывательной компании, маскирующейся под исследовательский институт, своего рода think tank.

Согласно докладу Королевского института объединённых служб спустя 15 месяцев вторжения на Украину, армия РФ изменила методы ведения боевых действий и представляет значительную угрозу. "Россия адаптировала вооружение и тактику перед наступлением на Украину", — пишет Bloomberg.

Подобные статьи создаются для того, чтобы легализовать затраты на поставку вооружения Украине. "Такая информация рассчитана на внутреннюю аудиторию, граждан США и Британии, которые не понимают, зачем Вашингтон и Брюссель продолжают отправлять Киеву тонны оружия", — комментирует глава частной разведывательной компании "Р-Техно" Роман Ромачев.

По словам эксперта, это элемент информационной операции, подобной тем, что производились с так называемыми русскими хакерами, когда определённым силам нужно было выбить бюджеты на новые ассигнования, чтобы создавать кибервооружения.

Авторы Елена Стафеева