Красная жара: Как ЦРУ сняло самый грустный фильм для вербовки россиян Эксперты по информационным войнам рассказали, зачем ЦРУ снимает скучные ролики для вербовки россиян. 17 мая, 23:40 В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Обложка © Getty Images Photo by David Burnett / Newsmakers

Агитационный ролик ЦРУ, снятый по лучшим голливудским лекалам времен "холодной войны" и озвученный в стиле телеведущего Владимира Познера, стал уже настоящим мемом среди пиарщиков в тг-каналах. Видео также выложено на официальной странице американской разведки в "Твиттере" и на YouTube.

— Ощущение, что снимал Звягинцев под руководством Роднянского. Какой-то пафосный прогон про достойную жизнь семьи и то, что одни жизни важнее других. Под красивую музыку — в снегах", — пишут в профильных пабликах, задаваясь вопросами: "В чём смысл? И на кого это рассчитано?".

Вероятно, коллег по цеху политтехнологов и пиар-агентства ролик не очень впечатлил. Не случайно в ответ на этот "шедевр" последовал и российский ответ в стиле "не спеши, когда идёшь на американскую работу и уворачиваешься от BLM-протеста или гей-парада, ты ещё можешь что-то изменить — возможно, тебе поможет КГБ".

Видео © T.me / Беспощадный пиарщик

— Ролик ЦРУ, выложенный в соцсети вчера — это информационная операция. Потому что среди обращений, которые будут теперь отправлены в ЦРУ, достаточно сложно найти нужные кадры. Поэтому его можно рассматривать ещё и как провокацию. В политическом ключе реагировать на такую работу бессмысленно, — считает глава частной разведывательной компании "Р-Техно" Роман Ромачев.

По его словам, перевод этой истории в юмор — преподнесение действий противника в виде клоунады — соответствует здоровой реакции. "Это одна из правильных и быстрых реакций", — подчёркивает эксперт.

— ЦРУ ищет каналы вербовки агентов в России. Мы понимаем, что это сигнал о развединтересе противника в нашей стране. Здорово, что нашлись креативщики, создатели подобного вирусного контента, который сделан качественно, быстро и смешно, — утверждает Ромачев.

Если за таким юмором скрываются действия иного толка, например, профессиональный ответ контрразведчиков, то есть внедрение в число "сливальщиков" хорошо подготовленной российской агентуры, готовой вести игру по предложенным американскими коллегами правилам, то в ней можно и выиграть.

Почему нельзя вербовать без унылого видеоряда

Однако, что, если унылая картинка в стиле русской тяжёлой судьбы, которая "обычно снимается в Будапеште с использованием затемняющего фильтра "американская ночь", плюсующего кадрам саспенса и безысходности", — просчитанный психологически вариант предательства носителей секретки?

Фото © T.me / Беспощадный пиарщик

Унылая картинка про непростую русскую жизнь в стиле Левиафана Андрея Звягинцева или "пригламуренного" фильма "Четыре" Ильи Хржановского сделаны для того, чтобы упростить муки совести тем, кто готов торговать госсекретами, но опасается. Им предлагается простой и тупой рецепт — картинка о сложной жизни, набившая оскомину. То есть формируется мотивация: "Ты делаешь не для себя, а для страны, в которой ты живешь". Когда человек колеблется и находится на грани, продаваться или нет, и тут слышит, как можно поступить, то вопрос закрыт. А для этого рассуждения не должны быть замысловатыми, они должны быть простыми. Успокоить себя и обмануть — это присоединиться к другому мнению, солидаризироваться с ним, объясняет эксперт.

На самом деле боевая часть ролика — текст, а кадры используются для того, чтобы его оживить, относитесь к нему, как к клипу, — советуют эксперты.

— Чисто психологически будущему предателю предлагаются рассуждения высшего порядка. Он тут же хватается и оправдывается: "Я не барыга, не хочу продаваться за 30 серебренников, я буду делать это для того, чтобы, мол, все узнали правду и чтобы стране это было полезно, но деньги, конечно, не помешают, — отмечает руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны", профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

Фото © T.me / Беспощадный пиарщик

О том, что сценарий написан американцами, говорят, казалось бы, мелочи, встречающиеся американизмы. Ведь в итоге ЦРУ призывает не всех подряд становиться агентами, им не нужны дворники из управляющих компаний. Расчёт делается на несколько категорий: военные офицеры, те, кто работает в промышленности, и ряд других.

— Использовано словосочетание "военные офицеры", — говорит Манойло. — С нашей точки зрения, офицеры могут быть только военными или околовоенными. Офицеры полиции, например. А у американцев офицер — это должность, в том числе гражданская. "Officer", — обращаются к сержанту полиции, который ни разу не офицер.

Авторы Елена Ладилова