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Красная жара: Как ЦРУ сняло самый грустный фильм для вербовки россиян

Эксперты по информационным войнам рассказали, зачем ЦРУ снимает скучные ролики для вербовки россиян.

17 мая, 23:40
<p>В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Обложка © Getty Images Photo by David Burnett / Newsmakers</p>

В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Обложка © Getty Images Photo by David Burnett / Newsmakers

Агитационный ролик ЦРУ, снятый по лучшим голливудским лекалам времен "холодной войны" и озвученный в стиле телеведущего Владимира Познера, стал уже настоящим мемом среди пиарщиков в тг-каналах. Видео также выложено на официальной странице американской разведки в "Твиттере" и на YouTube.

Ощущение, что снимал Звягинцев под руководством Роднянского. Какой-то пафосный прогон про достойную жизнь семьи и то, что одни жизни важнее других. Под красивую музыку — в снегах", — пишут в профильных пабликах, задаваясь вопросами: "В чём смысл? И на кого это рассчитано?".

Вероятно, коллег по цеху политтехнологов и пиар-агентства ролик не очень впечатлил. Не случайно в ответ на этот "шедевр" последовал и российский ответ в стиле "не спеши, когда идёшь на американскую работу и уворачиваешься от BLM-протеста или гей-парада, ты ещё можешь что-то изменить — возможно, тебе поможет КГБ".

Видео © T.me / Беспощадный пиарщик

Ролик ЦРУ, выложенный в соцсети вчера — это информационная операция. Потому что среди обращений, которые будут теперь отправлены в ЦРУ, достаточно сложно найти нужные кадры. Поэтому его можно рассматривать ещё и как провокацию. В политическом ключе реагировать на такую работу бессмысленно, — считает глава частной разведывательной компании "Р-Техно" Роман Ромачев.

По его словам, перевод этой истории в юмор — преподнесение действий противника в виде клоунады — соответствует здоровой реакции. "Это одна из правильных и быстрых реакций", — подчёркивает эксперт.

ЦРУ ищет каналы вербовки агентов в России. Мы понимаем, что это сигнал о развединтересе противника в нашей стране. Здорово, что нашлись креативщики, создатели подобного вирусного контента, который сделан качественно, быстро и смешно, — утверждает Ромачев.

Если за таким юмором скрываются действия иного толка, например, профессиональный ответ контрразведчиков, то есть внедрение в число "сливальщиков" хорошо подготовленной российской агентуры, готовой вести игру по предложенным американскими коллегами правилам, то в ней можно и выиграть.

Почему нельзя вербовать без унылого видеоряда

Однако, что, если унылая картинка в стиле русской тяжёлой судьбы, которая "обычно снимается в Будапеште с использованием затемняющего фильтра "американская ночь", плюсующего кадрам саспенса и безысходности", — просчитанный психологически вариант предательства носителей секретки?

Фото © T.me / Беспощадный пиарщик

Фото © T.me / Беспощадный пиарщик

Унылая картинка про непростую русскую жизнь в стиле Левиафана Андрея Звягинцева или "пригламуренного" фильма "Четыре" Ильи Хржановского сделаны для того, чтобы упростить муки совести тем, кто готов торговать госсекретами, но опасается. Им предлагается простой и тупой рецепт — картинка о сложной жизни, набившая оскомину. То есть формируется мотивация: "Ты делаешь не для себя, а для страны, в которой ты живешь". Когда человек колеблется и находится на грани, продаваться или нет, и тут слышит, как можно поступить, то вопрос закрыт. А для этого рассуждения не должны быть замысловатыми, они должны быть простыми. Успокоить себя и обмануть — это присоединиться к другому мнению, солидаризироваться с ним, объясняет эксперт.

На самом деле боевая часть ролика — текст, а кадры используются для того, чтобы его оживить, относитесь к нему, как к клипу, — советуют эксперты.

Чисто психологически будущему предателю предлагаются рассуждения высшего порядка. Он тут же хватается и оправдывается: "Я не барыга, не хочу продаваться за 30 серебренников, я буду делать это для того, чтобы, мол, все узнали правду и чтобы стране это было полезно, но деньги, конечно, не помешают, — отмечает руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны", профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

Фото © T.me / Беспощадный пиарщик

Фото © T.me / Беспощадный пиарщик

О том, что сценарий написан американцами, говорят, казалось бы, мелочи, встречающиеся американизмы. Ведь в итоге ЦРУ призывает не всех подряд становиться агентами, им не нужны дворники из управляющих компаний. Расчёт делается на несколько категорий: военные офицеры, те, кто работает в промышленности, и ряд других.

Использовано словосочетание "военные офицеры", — говорит Манойло. — С нашей точки зрения, офицеры могут быть только военными или околовоенными. Офицеры полиции, например. А у американцев офицер — это должность, в том числе гражданская. "Officer", — обращаются к сержанту полиции, который ни разу не офицер.

Песков уверен, что российские спецслужбы мониторят попытки ЦРУ вербовать россиян

Песков уверен, что российские спецслужбы мониторят попытки ЦРУ вербовать россиян

Авторы
Елена Ладилова
Елена Ладилова

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