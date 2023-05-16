Песков уверен, что российские спецслужбы мониторят попытки ЦРУ вербовать россиян

"Честно говоря, пока не обращали внимания... Убеждён, что наши специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже, исходя из того, и мы всё это знаем прекрасно, что и ЦРУ, и другие западные спецслужбы не ослабляют своей активности на территории нашей страны", — сказал представитель Кремля.